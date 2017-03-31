Замначальника столичной полиции объявил о резком сокращении аварийности на дорогах Москвы Рубрики: Автотранспорт

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"Снижение по дорожным происшествиям - практически 40%. Максимальная эффективность, которая влияет на безопасность движения - это обустройство улично-дорожной сети. Сегодня ввод в эксплуатацию очередной выделенной полосы; в городе в настоящий момент уже введено 28 выделенных полос протяженностью более 250 километров. Это не только комфортные условия и сокращение времени в пути общественного транспорта, но и безопасность движения, - отметил Коваленко. Число аварий на дорогах Москвы упало почти 40% за 10 лет, в том числе благодаря обустройству улично-дорожной сети, сообщил начальник управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко.Как сообщает РИАМО , участвуя в торжественном открытии новой выделенной полосы для движения автобусов на участке улицы Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы, замначальника полиции Коваленко отметил, что за последние десять лет в столице резко снизилась аварийность."Снижение по дорожным происшествиям - практически 40%. Максимальная эффективность, которая влияет на безопасность движения - это обустройство улично-дорожной сети. Сегодня ввод в эксплуатацию очередной выделенной полосы; в городе в настоящий момент уже введено 28 выделенных полос протяженностью более 250 километров. Это не только комфортные условия и сокращение времени в пути общественного транспорта, но и безопасность движения, - отметил Коваленко.



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