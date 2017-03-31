]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
апреля
pda
Поиск
Архив

Замначальника столичной полиции объявил о резком сокращении аварийности на дорогах Москвы
1 апреля 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Автотранспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
АГН Москва
Число аварий на дорогах Москвы упало почти 40% за 10 лет, в том числе благодаря обустройству улично-дорожной сети, сообщил начальник управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

Как сообщает РИАМО, участвуя в торжественном открытии новой выделенной полосы для движения автобусов на участке улицы Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы, замначальника полиции Коваленко отметил, что за последние десять лет в столице резко снизилась аварийность.

"Снижение по дорожным происшествиям - практически 40%. Максимальная эффективность, которая влияет на безопасность движения - это обустройство улично-дорожной сети. Сегодня ввод в эксплуатацию очередной выделенной полосы; в городе в настоящий момент уже введено 28 выделенных полос протяженностью более 250 километров. Это не только комфортные условия и сокращение времени в пути общественного транспорта, но и безопасность движения, - отметил Коваленко.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.04.2017   21:20
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 1 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>