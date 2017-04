2 апреля Москва в пятый раз примет участие в международной акции "Зажги синим" (Light It Up Blue). Как сообщается на сайте столичной мэрии , в 19:18 синим цветом подсветят 25 зданий на Тверской улице и Новом Арбате: это в два раза больше домов, чем в прошлом году . Цвет изменят в том числе дома-книжки на Новом Арбате и здание Центрального телеграфа на Тверской улице.Акция Light It Up Blue ("Зажги синим") проводится по всему миру во Всемирный день распространения информации об аутизме с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. Синий является официальным цветом организации: второго апреля достопримечательности разных стран - пирамиды в Египте, статуя Христа Искупителя в Рио-де- Жанейро (Бразилия), оперный театр в Сиднее (Австралия), небоскребы в Нью-Йорке (США) и другие - загораются синим цветом в поддержку людей с аутизмом. По статистике, с аутизмом рождается каждый сотый ребёнок в мире.