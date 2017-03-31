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Москва в пятый раз примет участие в международной акции "Зажги синим"
1 апреля 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 12:13
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
2 апреля Москва в пятый раз примет участие в международной акции "Зажги синим" (Light It Up Blue). Как сообщается на сайте столичной мэрии, в 19:18 синим цветом подсветят 25 зданий на Тверской улице и Новом Арбате: это в два раза больше домов, чем в прошлом году. Цвет изменят в том числе дома-книжки на Новом Арбате и здание Центрального телеграфа на Тверской улице.

Акция Light It Up Blue ("Зажги синим") проводится по всему миру во Всемирный день распространения информации об аутизме с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. Синий является официальным цветом организации: второго апреля достопримечательности разных стран - пирамиды в Египте, статуя Христа Искупителя в Рио-де- Жанейро (Бразилия), оперный театр в Сиднее (Австралия), небоскребы в Нью-Йорке (США) и другие - загораются синим цветом в поддержку людей с аутизмом. По статистике, с аутизмом рождается каждый сотый ребёнок в мире.

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