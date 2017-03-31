Москва в пятый раз примет участие в международной акции "Зажги синим"

31 марта 2016 г. Купол планетария зажжется синим в поддержку людей с аутизмом

2 апреля отмечается Всемирный день информирования об аутизме. Главные здания и сооружения разных стран включают синюю подсветку. В этом году к акции впервые присоединится Московский планетарий.