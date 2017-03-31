Один человек пострадал при столкновении иномарки с машиной скорой помощи в Подмосковье

В Подмосковье иномарка врезалась в карету скорой помощи, приехавшую по вызову на место ДТП. Пострадал один человек, он госпитализирован.
Как Агентству городских новостей "Москва"
сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в Электрогорске автомобиль марки Kia совершил столкновение со стоящей на обочине дороги машиной скорой помощи. В результате ДТП пострадал один человек, который госпитализирован. На месте аварии устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как сообщает телеканал "360"
, инцидент в Электрогорске произошел в субботу утром. При столкновении в карете скорой находилась женщина, пострадавшая в первом ДТП. Ей уже была оказана первая помощь. Бригаду медицинской помощи, пострадавшую из-за неосторожности водителя KIA, отправили в больницу. Один из пятерых пострадавших в результате второго ДТП был госпитализирован.
Также на кадрах видео, снятого очевидцем ДТП, видно, что машина скорой помощи почти вылетела в кювет. Автомобиль KIA, который, предположительно, врезался в карету скорой, получил небольшие повреждения капота.
В январе этого года на пересечении Третьей Мытищинской и Новой Алексеевской улиц столкнулись два автомобиля ВАЗ и Mitsubishi, пострадавших в ходе ДТП не было. Водители посчитали, что виновником ДТП стал водитель скорой помощи
, и устроили конфликт. После того, как на место прибыли сотрудники ГИБДД и полиции, участники конфликта были направлены в отделение полиции.