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В столице отключена осенне-зимняя иллюминация
1 апреля 2017 г. | Время публикации 12:05 | Последние изменения 12:14
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Апрель Москва встречает без нарядного освещения. С последним днем марта завершился период работы осенне-зимней иллюминации, которая работала в столице с 1 ноября.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в субботу, световыми гирляндами четыре года назад украсили 8,5 тыс. деревьев на бульварах, площадях и улицах города. "Надежные и энергоэффективные светодиодные ленты были призваны дать больше света москвичам в период, когда световой день очень короткий", - отмечает "Интерфакс" со ссылкой на Бирюкова.

По его словам, демонтаж гирлянд на лето не планируется, поскольку гирлянды гибкие и не мешают росту деревьев. "Общая длина световых лент превышает 1000 километров", - уточнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках подготовки к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова была разработана и реализована новая уникальная концепция декоративного праздничного оформления территорий Москвы, при создании которой были использованы ведущие российские и зарубежные технологии и наработки в области городского светодизайна, включающего в себя более 450 световых элементов.

Примечательно, что установка световых арочных конструкций в виде резной инкрустации на Манежной площади, Тверской площади, Пушкинской площади, Новопушкинском сквере, площади Революции и Театральной площади, а также на Никольской улице, Камергерском и Газетном переулках позволило создать единое световое пространство в центральной части города.

Также Бирюков напомнил, что специально для Тверской улицы был разработан уникальный проект, благодаря которому опоры городского освещения вдоль главной улицы города превратились в стилизованные бокалы с пузырьками шампанского. Ранее Newsmsk.com писала, что закупочная цена новогодних "фужеров" на Тверской улице оказалась завышена в пять раз по сравнению с реальной стоимостью. За 64 "бокала" город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании "Форум", в штате которой работают три человека. Причем иллюминация появилась еще до подведения итогов конкурса.

Новую концепцию светового оформления города на осенне-зимний период с 1 ноября по 1 апреля в столице утвердили в 2013 году. Московские власти заявили, что декоративная иллюминация будет создавать "положительную, эмоционально привлекательную атмосферу в Москве в короткие осенние и зимние дни и пасмурную погоду".
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