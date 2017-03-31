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Воздвиженка получила выделенную полосу для общественного транспорта
1 апреля 2017 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
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АГН Москва
Новая выделенная полоса для движения автобусов начала работать на улице Воздвиженка от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы. В открытии полосы принял участие заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта, выделенная полоса пройдет по пути следования магистрального маршрута м2, на котором ежедневно передвигается около 17 тыс. пассажиров. Ввод новой выделенной полосы позволит улучшить регулярность движения общественного транспорта, а также на полчаса сократит время в пути для городских автобусов. После ввода полосы ожидается увеличение пассажиропотока на 30%.

В пресс-службе также сообщили, что благодаря вводу нового участка выделенной полосы будет создан беспрепятственный коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, ул. Новый Арбат и в центр столицы до Китай-города.

Ранее при движении в центр автобусы М2 после площади Арбатские Ворота сворачивали на Знаменку, где теряли значительное время в автомобильных заторах, затем на Боровицкой площади поворачивали на Моховую улицу. Также в связи с открытием новой выделенной полосы на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро, сообщает РИАМО.

Кроме того, в дальнейшем власти Москвы планируют запустить магистральный автобусный маршрут, который свяжет Кутузовский проспект и ул. Новый Арбат с проспектом Мира. В настоящее время для проезда по данному направлению необходимо совершить не менее двух пересадок на метро.

"Сегодня у нас важный день. В соответствии с поручением мэра Москвы работа наземного городского транспорта должна быть надежнее и безопаснее. Более 6 миллионов человек пользуются им ежедневно. Это важный участок для нас выделенной полосы; десятки тысяч пассажиров проезжают по маршруту М2", - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на торжественной церемонии открытия.

По его словам, благодаря введению новой полосы освободится улица Знаменка, а интервал движения автобусов в будние дни может достигнуть пяти минут. Также в 2017 году запланированы работы в центре города, в том числе на Лубянской площади, что поможет улучшить движение для личного транспорта в Москве.

В открытии новой полосы также приняли участие первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук, замначальника полиции, начальник управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко. По словам Коваленко, в Москве в настоящий момент уже введено 28 выделенных полос протяженностью более 250 километров.

Как ранее сообщал Newsmsk.com, до конца 2017 года выделенные полосы появятся на таких улицах как Лубянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка и других. На Славянской и Лубянской площадях будет создан так называемый транспортный хаб, который будет использоваться для развития проекта "Магистраль" и обеспечения транспортной доступности парка "Зарядье". Общественный транспорт будет выведен из Калужского и Таганского тоннелей и пущен по верху через Калужскую, Серпуховскую и Таганскую площадь, что позволит создать удобные пересадки на маршруты наземного транспорта, проходящие по Садовому кольцу. А на самом Садовом кольце появятся дополнительные дублеры с парковочными карманами.
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