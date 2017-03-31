Воздвиженка получила выделенную полосу для общественного транспорта Городская инфраструктура Рубрики: Общественный транспорт

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Как сообщает



В пресс-службе также сообщили, что благодаря вводу нового участка выделенной полосы будет создан беспрепятственный коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, ул. Новый Арбат и в центр столицы до Китай-города.



Ранее при движении в центр автобусы М2 после площади Арбатские Ворота сворачивали на Знаменку, где теряли значительное время в автомобильных заторах, затем на Боровицкой площади поворачивали на Моховую улицу. Также в связи с открытием новой выделенной полосы на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро, сообщает



Кроме того, в дальнейшем власти Москвы планируют запустить магистральный автобусный маршрут, который свяжет Кутузовский проспект и ул. Новый Арбат с проспектом Мира. В настоящее время для проезда по данному направлению необходимо совершить не менее двух пересадок на метро.



"Сегодня у нас важный день. В соответствии с поручением мэра Москвы работа наземного городского транспорта должна быть надежнее и безопаснее. Более 6 миллионов человек пользуются им ежедневно. Это важный участок для нас выделенной полосы; десятки тысяч пассажиров проезжают по маршруту М2", - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на торжественной церемонии открытия.



По его словам, благодаря введению новой полосы освободится улица Знаменка, а интервал движения автобусов в будние дни может достигнуть пяти минут. Также в 2017 году запланированы работы в центре города, в том числе на Лубянской площади, что поможет улучшить движение для личного транспорта в Москве.



В открытии новой полосы также приняли участие первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук, замначальника полиции, начальник управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко. По словам Коваленко, в Москве в настоящий момент уже введено 28 выделенных полос протяженностью более 250 километров.



Как ранее сообщал Newsmsk.com, до конца 2017 года Новая выделенная полоса для движения автобусов начала работать на улице Воздвиженка от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы. В открытии полосы принял участие заммэра Москвы Максим Ликсутов.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта, выделенная полоса пройдет по пути следования магистрального маршрута м2, на котором ежедневно передвигается около 17 тыс. пассажиров. Ввод новой выделенной полосы позволит улучшить регулярность движения общественного транспорта, а также на полчаса сократит время в пути для городских автобусов. После ввода полосы ожидается увеличение пассажиропотока на 30%.В пресс-службе также сообщили, что благодаря вводу нового участка выделенной полосы будет создан беспрепятственный коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, ул. Новый Арбат и в центр столицы до Китай-города.Ранее при движении в центр автобусы М2 после площади Арбатские Ворота сворачивали на Знаменку, где теряли значительное время в автомобильных заторах, затем на Боровицкой площади поворачивали на Моховую улицу. Также в связи с открытием новой выделенной полосы на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро, сообщает РИАМО Кроме того, в дальнейшем власти Москвы планируют запустить магистральный автобусный маршрут, который свяжет Кутузовский проспект и ул. Новый Арбат с проспектом Мира. В настоящее время для проезда по данному направлению необходимо совершить не менее двух пересадок на метро."Сегодня у нас важный день. В соответствии с поручением мэра Москвы работа наземного городского транспорта должна быть надежнее и безопаснее. Более 6 миллионов человек пользуются им ежедневно. Это важный участок для нас выделенной полосы; десятки тысяч пассажиров проезжают по маршруту М2", - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на торжественной церемонии открытия.По его словам, благодаря введению новой полосы освободится улица Знаменка, а интервал движения автобусов в будние дни может достигнуть пяти минут. Также в 2017 году запланированы работы в центре города, в том числе на Лубянской площади, что поможет улучшить движение для личного транспорта в Москве.В открытии новой полосы также приняли участие первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук, замначальника полиции, начальник управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко. По словам Коваленко, в Москве в настоящий момент уже введено 28 выделенных полос протяженностью более 250 километров.Как ранее сообщал Newsmsk.com, до конца 2017 года выделенные полосы появятся на таких улицах как Лубянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка и других. На Славянской и Лубянской площадях будет создан так называемый транспортный хаб, который будет использоваться для развития проекта "Магистраль" и обеспечения транспортной доступности парка "Зарядье". Общественный транспорт будет выведен из Калужского и Таганского тоннелей и пущен по верху через Калужскую, Серпуховскую и Таганскую площадь, что позволит создать удобные пересадки на маршруты наземного транспорта, проходящие по Садовому кольцу. А на самом Садовом кольце появятся дополнительные дублеры с парковочными карманами.



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