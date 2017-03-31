Появился график ограничения движения в Москве из-за репетиций парада на Красной площади Рубрики: Автотранспорт

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В течение всего апреля на время тренировочных учений перед парадом на Красной площади 9 мая будет ограничено движение на участке проезда Девичьего поля в центре Москвы, сообщает



"4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 апреля 2017 года с 7:00 до 9:30 и 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 29 апреля 2017 года с 6:00 до 7:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция столицы рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.



Ранее Newsmsk.com сообщал



В следующую субботу, 8 апреля, по проспекту Мира и Садовому кольцу проедут участники автопробега в честь Дня космонавтики, 110-летия Сергея Королева и 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Колонны будут формироваться в 1-м Поперечном проезде, который будет закрыт с 10:00 до 16:00. Сам пробег начнется в 15:00. Полиция сообщает об ограничении движения автотранспорта в Москве в течение всего апреля в связи с репетициями парада в честь 9 мая.В течение всего апреля на время тренировочных учений перед парадом на Красной площади 9 мая будет ограничено движение на участке проезда Девичьего поля в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Главного управления МВД России по городу Москве."4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 апреля 2017 года с 7:00 до 9:30 и 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 29 апреля 2017 года с 6:00 до 7:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция столицы рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.Ранее Newsmsk.com сообщал о временных ограничениях движения 1, 2 и 8 апреля. Так, с полуночи субботы, 1 апреля, до 22:00 воскресенья будет затруднен проход по пешеходной зоне на углу Театрального проезда и улицы Неглинная. У здания Малого театра установят телевизионное оборудование для съемок спектакля "Гроза" в рамках театрального фестиваля "Золотая маска". В воскресенье, 2 апреля, с 14:30 до 19:30 из-за футбольного матча ЦСКА – "Крылья Советов" ограничат движение транспорта в проезде Березовой рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-ей Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).В следующую субботу, 8 апреля, по проспекту Мира и Садовому кольцу проедут участники автопробега в честь Дня космонавтики, 110-летия Сергея Королева и 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Колонны будут формироваться в 1-м Поперечном проезде, который будет закрыт с 10:00 до 16:00. Сам пробег начнется в 15:00.



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