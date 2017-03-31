Серебрякова потеснит Шагала в Третьяковке: широкая публика увидит выставку 5 апреля

Третьяковская галерея представит самую масштабную экпозицию Зинаиды Серебряковой - представительницы прославленной художественной династии Бенуа-Лансере.
Выставка "Зинаида Серебрякова", на которой можно увидеть более 200 ее картин и рисунков, станет самым масштабным за последние 30 лет показом творчества художницы. Для публики экспозиция откроется 5 апреля, билеты уже поступили в продажу на сайте и в кассах музея, рассказала ТАСС
директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
По словам главы Третьяковки, Серебрякова должна предстать перед широкой публикой "как очень хороший художник, который далек от салонной красивости, ярлык которой к ней, к сожалению, приклеился".
"Ее истинная суть невероятно одаренного человека, гармоничного художника в этой выставке будет проявлена больше, чем на какой-либо другой ее экспозиции до этого", - рассказала Трегулова.
Серебрякова - представительница прославленной художественной династии Бенуа-Лансере и, как отметила Трегулова, рисовать для нее было так же естественно, как дышать и говорить. Экспозиция построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: ранние произведения, портреты, крестьянский цикл, натурные наброски балерин Мариинского театра, пейзажи, эскизы росписей Казанского вокзала в Москве, работы парижского периода, а также марокканская серия. Здесь можно увидеть и "визитную карточку" ее творчества - автопортрет "За туалетом", который в 1910 году был приобретен Советом Третьяковской галереи и картину "За завтраком" с изображением детей художницы.
На выставке также можно увидеть ее не менее известные картины - "Карточный домик", "Жатва" и "Беление холста", а также неизвестные работы периода эмиграции из французских коллекций и декоративные панно для бельгийской виллы барона Ж. - А. де Броуэра - единственный реализованный интерьерный проект Серебряковой.
Работы художницы займут два этажа Инженерного комплекса в Лаврушинском переулке. До нее все выставочное пространство здания предоставлялась только для одного художника - Марка Шагала.