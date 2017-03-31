14 туристических маршрутов электричек запустят в апреле Рубрики: Развлечения

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1 апреля отправится поезд в Ромашково на Праздник радости. Гости смогут поиграть в старинные русские игры, поучаствовать в богатырских состязаниях, освоить древнерусскую письменность, научиться стрельбе из лука, освоить фехтование на безопасных мечах и поводить хороводы под традиционную музыку, а также попробовать русскую кухню. Кроме того, 1, 15 и 29 апреля пройдут бесплатные экскурсии по Дмитрову. 2 апреля состоится путешествие в Рязань и Константиново, а в честь Дня космонавтики москвичи отправятся на экскурсию "Космическая Калуга" с посещением музея Космонавтики, дома-музея Циолковского, Чижевского и планетария.



15 и 16 апреля пройдут пасхальные выходные в Новом Иерусалиме и Сергиевом Посаде, 17 апреля – путешествие в Сергиев Посад, 22 апреля – в Звенигород. Также 22 апреля состоится субботник на Ленинском вокзале. 23 апреля состоится второй исследовательский поход "Дороги в Лавру" по маршруту Пушкино – Софрино. Целью похода станет поиск оптимального туристического экологического маршрута "Дорога в Лавру", исследование достопримечательностей, мест отдыха, источников и культурных мест. С 28 по 30 апреля в парке "Патриот" состоится слет байкеров, крупнейший фестиваль года – "Мотоармия", а 29 и 30 апреля – экскурсии в Ясную Поляну и Тулу. Помимо этого, 1 апреля отправится экспресс "Большие Вяземы – Захарово", 22 апреля состоится экскурсия в музей-заповедник Антона Павловича Чехова в Мелихово, а 23 апреля – в пушкинскую усадьбу Захарово.



В прошлом году отмечалось, что москвичи все меньше тратятся на зарубежные поездки и курортный отдых, предпочитая им Четырнадцать туристических маршрутов организуют для пассажиров пригородных электричек в апреле, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Для участия в экскурсиях в Калугу, Сергиев Посад, Ясную Поляну, Тулу и другие города необходимо зарегистрироваться на сайте проекта 1 апреля отправится поезд в Ромашково на Праздник радости. Гости смогут поиграть в старинные русские игры, поучаствовать в богатырских состязаниях, освоить древнерусскую письменность, научиться стрельбе из лука, освоить фехтование на безопасных мечах и поводить хороводы под традиционную музыку, а также попробовать русскую кухню. Кроме того, 1, 15 и 29 апреля пройдут бесплатные экскурсии по Дмитрову. 2 апреля состоится путешествие в Рязань и Константиново, а в честь Дня космонавтики москвичи отправятся на экскурсию "Космическая Калуга" с посещением музея Космонавтики, дома-музея Циолковского, Чижевского и планетария.15 и 16 апреля пройдут пасхальные выходные в Новом Иерусалиме и Сергиевом Посаде, 17 апреля – путешествие в Сергиев Посад, 22 апреля – в Звенигород. Также 22 апреля состоится субботник на Ленинском вокзале. 23 апреля состоится второй исследовательский поход "Дороги в Лавру" по маршруту Пушкино – Софрино. Целью похода станет поиск оптимального туристического экологического маршрута "Дорога в Лавру", исследование достопримечательностей, мест отдыха, источников и культурных мест. С 28 по 30 апреля в парке "Патриот" состоится слет байкеров, крупнейший фестиваль года – "Мотоармия", а 29 и 30 апреля – экскурсии в Ясную Поляну и Тулу. Помимо этого, 1 апреля отправится экспресс "Большие Вяземы – Захарово", 22 апреля состоится экскурсия в музей-заповедник Антона Павловича Чехова в Мелихово, а 23 апреля – в пушкинскую усадьбу Захарово.В прошлом году отмечалось, что москвичи все меньше тратятся на зарубежные поездки и курортный отдых, предпочитая им туры выходного дня . Практически каждые выходные в короткие путешествия отправляются несколько десятков экскурсионных групп. Однодневные автобусные экскурсии по Подмосковью стоят в среднем от полутора до двух тысяч рублей, пешеходные экскурсии - от 450 рублей. Цена зависит от программы, причем помимо осмотра традиционных храмов и музеев предлагаются гастрономические поездки на местные заводы с дегустацией продукции.



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