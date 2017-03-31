]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
апреля
pda
Поиск
Архив

МЧС предупреждает об усилении ветра в ночь на 2 апреля
1 апреля 2017 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Усиление ветра до скорости 18 м/с, мокрый снег и дождь ожидаются в Подмосковье с вечера 1 апреля до утра 2 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Агентство городских новостей "Москва" сообщает со ссылкой на сообщение МЧС, что с 21 часа 1 апреля до 09 часов 2 апреля в Московской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег и дождь, а также порывы юго-западного ветра до 18 м/с.

В ведомстве рекомендуют автолюбителям региона парковать машины вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам следует обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и другие сооружения повышенного риска - мосты, эстакады, трубопроводы, линий электропередач.

Также на сайте ведомства сообщается, что во время непогоды необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, пишет РИАМО.

Ранее Newsmsk.com сообщал, что в выходные в столичный регион начнут поступать теплые воздушные массы, температура резко повысится. "Днем мы ожидаем в пределах плюс 10-13 градусов, в ночные часы температуры будут близки к нулю, но все равно это будет примерно на 5 градусов выше климатической нормы", – сообщили синоптики из центра "Фобос".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.04.2017   21:20
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 1 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>