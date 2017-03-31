МЧС предупреждает об усилении ветра в ночь на 2 апреля

Усиление ветра до скорости 18 м/с, мокрый снег и дождь ожидаются в Подмосковье с вечера 1 апреля до утра 2 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.Агентство городских новостей "Москва"
сообщает со ссылкой на сообщение МЧС, что с 21 часа 1 апреля до 09 часов 2 апреля в Московской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег и дождь, а также порывы юго-западного ветра до 18 м/с.
В ведомстве рекомендуют автолюбителям региона парковать машины вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам следует обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и другие сооружения повышенного риска - мосты, эстакады, трубопроводы, линий электропередач.
Также на сайте ведомства сообщается, что во время непогоды необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, пишет РИАМО
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Ранее Newsmsk.com сообщал, что в выходные в столичный регион начнут поступать теплые воздушные массы
, температура резко повысится. "Днем мы ожидаем в пределах плюс 10-13 градусов, в ночные часы температуры будут близки к нулю, но все равно это будет примерно на 5 градусов выше климатической нормы", – сообщили синоптики из центра "Фобос".