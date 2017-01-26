Ликсутов назвал "очень большим" количество штрафов за превышение скорости

21 декабря 2016 г. Уходящий год в ГИБДД назвали самым "безаварийным" за десять лет

За прошедшие месяцы случилось 8271 ДТП, а в 2007 году было зарегистрировано почти 15 тысяч. Погибших тоже почти вдвое меньше. Самые "популярные" нарушения – несоблюдение дистанции, очередности проезда перекрестков.