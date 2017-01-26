Ликсутов назвал "очень большим" количество штрафов за превышение скорости

В столице ежесуточно выписывают 30-35 тысяч штрафов за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Об этом в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва"
сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, отметив, что летом эта цифра вырастает до 50-60 тысяч.
"Это ещё очень плохой показатель для нас, это очень большие цифры", - заявил заммэра, сообщив, что в то же время в столице снижается количество ДТП и очагов аварийности, которых за пять лет стало почти на 76% меньше. Между тем ранее начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко сообщил, что количество штрафов за превышение скорости снизилось на 25% с января по ноябрь 2016 года по сравнению с 2015-м.
А замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин назвал минувший год самым безаварийным за десять лет
. По его словам, в 2016 году в столице случилось 8271 ДТП, тогда как в 2007 году их было зарегистрировано почти 15 тысяч. Число погибших в 2016 году снизилось на 16 процентов, число раненых – на 11,8. В местах установки комплексов фотовидеофиксации число погибших снизилось на 28 процентов. Самые "популярные" нарушения – несоблюдение дистанции, очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов.