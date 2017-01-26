Полиция обвинила актрису сериала "След" в краже спиртного на корпоративе Рубрики: Происшествия

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По словам адвоката, девушки взяли бутылку шампанского "Абрау Дюрсо" и бутылку виски Jameson, еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. Однако вскоре сотрудница Росгосстрах-банка вызвала охрану гостиницы, которая передала их сотрудникам отдела полиции Гагаринского района. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Адвокат утверждает, что девушки признали вину под "психологическим давлением сотрудников полиции". Им грозит до семи лет лишения свободы, официальный комментарий представителей банка получить не удалось.



Марина Москвина с 2009 года принимала участие в съемках киносериалов, короткометражных фильмов, снималась в эпизодической роли в сериале "След". В качестве фотомодели участвует в съемках для модных журналов.



Столичная полиция предъявила актрисе и модели Марине Москвиной и ее подруге Юлии Морозовой обвинение в попытке кражи трех бутылок спиртного на новогоднем корпоративе Росгосстрах-банка, проходившем 26 декабря в отеле "Корстон". Как рассказал ТАСС адвокат обвиняемой Михаил Ошеров, речь идет о краже двух бутылок шампанского и одной бутылки виски, общая стоимость которых не превышает 2,5 тысяч рублей.По словам адвоката, девушки взяли бутылку шампанского "Абрау Дюрсо" и бутылку виски Jameson, еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. Однако вскоре сотрудница Росгосстрах-банка вызвала охрану гостиницы, которая передала их сотрудникам отдела полиции Гагаринского района. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Адвокат утверждает, что девушки признали вину под "психологическим давлением сотрудников полиции". Им грозит до семи лет лишения свободы, официальный комментарий представителей банка получить не удалось.Марина Москвина с 2009 года принимала участие в съемках киносериалов, короткометражных фильмов, снималась в эпизодической роли в сериале "След". В качестве фотомодели участвует в съемках для модных журналов.



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