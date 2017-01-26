]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
февраля
pda
Поиск
Архив

Полиция обвинила актрису сериала "След" в краже спиртного на корпоративе
1 февраля 2017 г. | Время публикации 12:17 | Последние изменения 13:28
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичная полиция предъявила актрисе и модели Марине Москвиной и ее подруге Юлии Морозовой обвинение в попытке кражи трех бутылок спиртного на новогоднем корпоративе Росгосстрах-банка, проходившем 26 декабря в отеле "Корстон". Как рассказал ТАСС адвокат обвиняемой Михаил Ошеров, речь идет о краже двух бутылок шампанского и одной бутылки виски, общая стоимость которых не превышает 2,5 тысяч рублей.

По словам адвоката, девушки взяли бутылку шампанского "Абрау Дюрсо" и бутылку виски Jameson, еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. Однако вскоре сотрудница Росгосстрах-банка вызвала охрану гостиницы, которая передала их сотрудникам отдела полиции Гагаринского района. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Адвокат утверждает, что девушки признали вину под "психологическим давлением сотрудников полиции". Им грозит до семи лет лишения свободы, официальный комментарий представителей банка получить не удалось.

Марина Москвина с 2009 года принимала участие в съемках киносериалов, короткометражных фильмов, снималась в эпизодической роли в сериале "След". В качестве фотомодели участвует в съемках для модных журналов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.02.2017   16:15
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 1 февраля 2017 г. // Последняя новость 15:58
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>