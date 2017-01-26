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Пассажирки метро покусали друг друга в ходе ссоры
1 февраля 2017 г. | Время публикации 13:24 | Последние изменения 13:29
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Одна женщина покусала другую во время ссоры в московском метро, полиция отпустила обеих после того, как они написали объяснительные записки. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что на станции метро "Текстильщики" произошла ссора между двумя женщинами, при этом одна из них покусала другую. По словам источника, они были задержаны и написали объяснительные записки, указав, что не имеют претензий друг к другу. В итоге обеих участниц конфликта отпустили домой.
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