Стадион "Динамо" откроют весной 2018 года

Футбольный стадион "Динамо" будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года. Об этом ТАСС
сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов, который также подтвердил, что 22 октября 2017 года на стадионе будет проведен тестовый матч, приуроченный ко дню рождения известного футболиста Льва Яшина.
"Единственное, что мы точно не успеем сделать - ввести весь большой объект в эксплуатацию. В таком случае проводить полноценный матч премьер-лиги просто нельзя, потому что нельзя приводить много зрителей - это небезопасно с точки зрения многих норм и правил", - сказал Перегудов. По его словам, матч станет показательным событием, призванным подтвердить готовность стадиона. После матча там будут проводиться последние приготовления арены к весне 2018 года, когда стадион будет сдан в эксплуатацию, и оформление всех необходимых документов. О том, что стадион будет сдан именно к весне-2018, ранее заявил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин
, однако в совете директоров банка его слова назвали "недопониманием"
.