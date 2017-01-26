Стадион "Динамо" откроют весной 2018 года

3 сентября 2016 г. Стадион "Динамо" будет открыт в 2017 году, пообещали в ВТБ

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что стадион будет готов лишь к 2018 году. Первый зампред банка и член совета директоров столичного клуба Василий Титов объяснил расхождения в сроках сдачи арены "недопониманием".