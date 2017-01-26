Гостей Масленицы научат готовить китайские блинчики и играть в колобок-бол Развлечения Рубрики: Праздники

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На площади Революции организуют блинный тир, блинный фрисби и кёрлинг, а также кулинарные мастер-классы. Все желающие научатся готовить гречишные, шоколадные, гурьевские блины, а также блины из сельдерея. Для сладкоежек будут готовить оладьи с арахисовым маслом и шоколадным мороженым, печёным яблоком и варёной сгущёнкой, с зефиром и карамелью. Кулинары раскроют секреты китайских блинчиков из заварного теста с креветками и томатной заправкой, французских блинчиков с апельсинами и малиной, японских оладий с кабачками и кунжутом.



На Новом Арбате, где расположатся четыре фестивальные площадки, можно будет увидеть двухметровых марионеток, изображающих художников-авангардистов Малевича, Степанову, Лентулова и Кандинского, и сфотографироваться с ними. А фигуры Маслениц там установят прямо на глазах у посетителей.



Тверской бульвар станет местом активных развлечений. Рядом с памятником Сергею Есенину можно будет покататься на деревянной горке, стилизованной под традиционные русские сани с росписью под дымковскую игрушку, поиграть в особый вид хоккея с метлой "колобок-бол", покатать большие бутафорские сырные головы на скорость и поиграть на трёхметровом ксилофоне. В Климентовском переулке будут представлены история и традиции резьбы по дереву. Гости также увидят резные оконные рамы и деревянные наличники из разных городов России. На творческих мастер-классах все желающие смогут научиться рисовать и раскрашивать наличники, украшать пряники глазурью и даже молоть муку. А в Новопушкинском сквере устроят мини-выставку традиционных игрушек из глины.



На некоторых площадках тему проводов зимы и ожидания весны отразят в цветовом оформлении шале. На площади Революции расположится "Царство зимы" с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади — "Царство весны" с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь "сожгут" гигантскую ледяную фигуру Масленицы. актёры в традиционных масленичных костюмах вместе с гостями будут переманивать друг друга на сторону зимы или весны и кататься на каруселях на переходе от площади Революции к Манежной площади.



На территории музея-заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, там состоится



На площадках фестиваля "Московская Масленица", который пройдёт в столице с 17 по 26 февраля, горожан ждёт большое количество блинов со сладкими, солёными и сытными начинками. Как сообщается на официальном сайте мэрии, всего в центре будет более 30 точек по продаже блинов. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, хороводы и традиционные масленичные забавы, включая карусели в виде дымковских игрушек.На площади Революции организуют блинный тир, блинный фрисби и кёрлинг, а также кулинарные мастер-классы. Все желающие научатся готовить гречишные, шоколадные, гурьевские блины, а также блины из сельдерея. Для сладкоежек будут готовить оладьи с арахисовым маслом и шоколадным мороженым, печёным яблоком и варёной сгущёнкой, с зефиром и карамелью. Кулинары раскроют секреты китайских блинчиков из заварного теста с креветками и томатной заправкой, французских блинчиков с апельсинами и малиной, японских оладий с кабачками и кунжутом.На Новом Арбате, где расположатся четыре фестивальные площадки, можно будет увидеть двухметровых марионеток, изображающих художников-авангардистов Малевича, Степанову, Лентулова и Кандинского, и сфотографироваться с ними. А фигуры Маслениц там установят прямо на глазах у посетителей.Тверской бульвар станет местом активных развлечений. Рядом с памятником Сергею Есенину можно будет покататься на деревянной горке, стилизованной под традиционные русские сани с росписью под дымковскую игрушку, поиграть в особый вид хоккея с метлой "колобок-бол", покатать большие бутафорские сырные головы на скорость и поиграть на трёхметровом ксилофоне. В Климентовском переулке будут представлены история и традиции резьбы по дереву. Гости также увидят резные оконные рамы и деревянные наличники из разных городов России. На творческих мастер-классах все желающие смогут научиться рисовать и раскрашивать наличники, украшать пряники глазурью и даже молоть муку. А в Новопушкинском сквере устроят мини-выставку традиционных игрушек из глины.На некоторых площадках тему проводов зимы и ожидания весны отразят в цветовом оформлении шале. На площади Революции расположится "Царство зимы" с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади — "Царство весны" с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь "сожгут" гигантскую ледяную фигуру Масленицы. актёры в традиционных масленичных костюмах вместе с гостями будут переманивать друг друга на сторону зимы или весны и кататься на каруселях на переходе от площади Революции к Манежной площади.На территории музея-заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, там состоится театрализованное шествие со скоморохами, конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната, а также массовое чаепитие. А в парке Победы на Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце на трёхметровом шесте. Вокруг сооружения появятся мельницы и огненные фонтаны, которые заставят мельницы вращаться вокруг оси. На каждой из них расположат так называемые потешные огни - фейерверки, которые запускали в Москве ещё в XVIII веке.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 января 2017 г. На Масленицу горожан ждет массовое чаепитие и пятиметровое солнце

В масленичную неделю на территории заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, пройдёт театрализованное шествие со скоморохами. А на Поклонной горе можно будет увидеть фейерверки XVIII века.

