Смотровая площадка откроется на станции метро "Мичуринский проспект"

Смотровая площадка появится на станции "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии метро. Как сообщается на сайте
стройкомплекса Москвы, "Мичуринский проспект" станет первой полуподземной станцией московской подземки из-за особенностей рельефа. Одна сторона платформы будет "глухой", а вторая – открытой, с панорамным видом на парк и реку Очаковку.
Стройка развернулась с нечетной стороны Мичуринского проспекта, в районе пересечения с улицей Удальцова. На четной стороне магистрали соорудят входной павильон: пассажиры смогут оплатить проезд, пройдя через турникеты и дойти до платформы по теплой пешеходной галерее. В галерее также предусмотрен надземный переход для пешеходов, которым нужно пересечь Мичуринский проспект, не заходя в метро. А дизайн станции, связанный с деятельностью известного биолога и селекционера Ивана Мичурина, будет включать панели с силуэтами цветущих ветвей и плодов
. Станцию планируется открыть для пассажиров до конца года
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