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Смотровая площадка откроется на станции метро "Мичуринский проспект"
1 февраля 2017 г. | Время публикации 14:34 | Последние изменения 15:23
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Смотровая площадка появится на станции "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии метро. Как сообщается на сайте стройкомплекса Москвы, "Мичуринский проспект" станет первой полуподземной станцией московской подземки из-за особенностей рельефа. Одна сторона платформы будет "глухой", а вторая – открытой, с панорамным видом на парк и реку Очаковку.

Стройка развернулась с нечетной стороны Мичуринского проспекта, в районе пересечения с улицей Удальцова. На четной стороне магистрали соорудят входной павильон: пассажиры смогут оплатить проезд, пройдя через турникеты и дойти до платформы по теплой пешеходной галерее. В галерее также предусмотрен надземный переход для пешеходов, которым нужно пересечь Мичуринский проспект, не заходя в метро. А дизайн станции, связанный с деятельностью известного биолога и селекционера Ивана Мичурина, будет включать панели с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Станцию планируется открыть для пассажиров до конца года.
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