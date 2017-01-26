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Театр "Модерн" обещают сделать "открытой площадкой для творческих идей"
1 февраля 2017 г. | Время публикации 17:11
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
Театр "Модернъ" ожидают реформы и новшества. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель театра Юрий Грымов, первое из новшеств будет символическим: из названия театра уйдет буква "Ъ"."Мы убираем последнюю букву из названия и тем самым говорим: мы не арт-декор, а модерн – то есть современный", - пояснил Грымов. Также театр сменит логотип и цвет: в названии появится звезда, которая трактуется как знак широко раскрытых ладоней. Цвет логотипа будет бирюзовым, так как, по словам Грымова, "бирюзовый – цвет надежды".

Среди других новшеств – открытые репетиции, которые будут транслироваться на YouTube, детская студия по истории театрального искусства, которую планируется открыть через месяц, а также кастинг профессиональных актеров. Одновременно с этим планируется запустить проект "Приходите сегодня", призванный сделать театр "открытой площадкой для реализации творческих идей". "У нас в театре сегодня любой человек, заполнив анкету, может работать, если представит свой проект, синопсис. Будет организован худсовет, потом будет заслушивание проектов. Любой человек должен быть услышан", - подчеркнул Грымов.

Между тем из-за выявленных нарушений бюджет театра на этот год был сокращен на 10% - со 100 рублей до 86 миллионов рублей. "До середины года будем пытаться доказать делом, что театр изменился, и будем просить департамент вернуть нам эти деньги, эти 10%, которые забрали за не очень правильное существование театра", - сказал Грымов, выразив надежду на то, что ему удастся вернуть публику в театр. К концу апреля будут перекрашены стены в фойе и в зрительном зале, установлено новое световое оборудование, а число мест увеличится с нынешних 230 до 400.

Напомним, в прошлом году столичный департамент культуры в одностороннем порядке расторг контракт с руководителем театра Светланой Враговой-Гюрджан "в связи с многочисленными нарушениями в ведении финансовой и хозяйственной деятельности". Выяснилось, что субсидии театру на 2015-2016 годы были завышены на 5,4 миллиона рублей, так как руководство включило в "рабочий" состав площади, сданные в аренду и находящиеся на капремонте. Также завышались данные о посещении театра учениками школ и воспитанниками социальных учреждений, в 22 раза выросли продажи уцененных билетов, а сами билеты нередко печатались на "имитирующих образ оригинального билета бумажных носителях", причем уже после даты проведения спектакля. Нарушались и условия аренды – вместе с помещениями театр бесплатно и без оформления документов передал фирме ООО "Девиз-Д" оборудование и инвентарь на общую сумму более 930 тысяч рублей, а при расчетах за аренду театру не доплатили 14,8 миллиона рублей.
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