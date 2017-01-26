]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
февраля
pda
Поиск
Архив

В мэрии поделились рецептом увеличения зарплаты и назвали самые нужные отрасли
1 февраля 2017 г. | Время публикации 16:37 | Последние изменения 17:29
Рубрики: Экономика  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Впервые за два года в столице наблюдается небольшой рост зарплат, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. По приведенной им статистике, больше всего зарплата росла у тех, кто занимался научными исследованиями и разработками, в сферах вычислительной техники и IT, транспорта и связи, на обрабатывающих производствах, на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Москва и Подмосковье оказались лидерами по пессимизму на рынке труда

Стабильно, по словам Решетникова, растут зарплаты учителей и врачей – у первых в минувшем году оклад повысился до 76,5 тысячи рублей, у вторых – до 86 тысяч. "Это дает нам надежду на то, что и в дальнейшем реальная зарплата в городе будет расти. Но это касается в основном белой зарплаты в крупных и средних предприятиях, а также госучреждениях", – отметил чиновник. Наиболее приоритетными отраслями для Москвы Решетников назвал "все высокотехнологичные направления": отрасли, использующие инновационный потенциал, IT, биотех, фармацевтику, машиностроение, авиационный кластер, а также транспорт, пищевую и оборонную промышленность.

Аналитики измерили зарплату москвичей продуктовыми "корзинками"

Отвечая на претензии жителей глубинки по поводу высоких зарплат в Москве в сравнении с областными городами, Решетников пригласил их на работу в ЖКХ, на благоустройство города, стройки и в учреждения социальной защиты. Однако предупредил, что в этих сферах высокая конкуренция, а наряду с зарплатами выше и расходы. К тому же, дорога от работы до дома отнимает не меньше часа, а в пробках "приходится сидеть не только по пятницам".

"Словом, как говорится в одной поговорке: если хотите иметь то, чего у вас никогда не было, придется делать то, чего прежде вы никогда не делали. Вот вам рецепт экономической политики по увеличению собственной зарплаты в Москве", – заключил глава департамента. Он также поспорил с распространенным упреком регионов в том, что они кормят столицу, и привел в пример взимание налогов на имущество по кадастровой стоимости.

"Москва готова поделиться опытом с другими регионами. Приезжайте, посмотрите, как делаются деньги в столице. Но кто приезжает в итоге? Кого это интересует? Скажу кого: Татарстан, Московскую область, Башкирию, Ростов и Тверь, Владимир... Это либо доноры, либо активные губернаторы, фамилии которых и так у всех на слуху. А тем, у кого в кармане пусто, им это не надо, они ждут, что им и так дадут. Вот в чем беда!" – посетовал Решетников.

Кроме того, столице, как и другим экономически успешным регионам, приходится "расплачиваться" за хороший темп. В частности, Москва отдала 30 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой на обеспечение льготников лекарствами, поддержку семей с детьми или на расходы всей столичной культуре, добавил руководитель департамента.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Минимальную зарплату в столице повысили на 261 рубль
30 сентября 2016 г.
Минимальную зарплату в столице повысили на 261 рубль
С 1 октября размер минимальной зарплаты в столице вырастет до 17 561 рубля, что будет соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного населения. Это первое повышение минимальной зарплаты за год.
15 августа 2016 г.
1 июля 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.02.2017   20:52
3
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 1 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>