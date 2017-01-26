В мэрии поделились рецептом увеличения зарплаты и назвали самые нужные отрасли

30 сентября 2016 г. Минимальную зарплату в столице повысили на 261 рубль

С 1 октября размер минимальной зарплаты в столице вырастет до 17 561 рубля, что будет соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного населения. Это первое повышение минимальной зарплаты за год.