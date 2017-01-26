В мэрии поделились рецептом увеличения зарплаты и назвали самые нужные отрасли

Впервые за два года в столице наблюдается небольшой рост зарплат, сообщил в интервью "Российской газете"
руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. По приведенной им статистике, больше всего зарплата росла у тех, кто занимался научными исследованиями и разработками, в сферах вычислительной техники и IT, транспорта и связи, на обрабатывающих производствах, на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
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Стабильно, по словам Решетникова, растут зарплаты учителей и врачей – у первых в минувшем году оклад повысился до 76,5 тысячи рублей, у вторых – до 86 тысяч. "Это дает нам надежду на то, что и в дальнейшем реальная зарплата в городе будет расти. Но это касается в основном белой зарплаты в крупных и средних предприятиях, а также госучреждениях", – отметил чиновник. Наиболее приоритетными отраслями для Москвы Решетников назвал "все высокотехнологичные направления": отрасли, использующие инновационный потенциал, IT, биотех, фармацевтику, машиностроение, авиационный кластер, а также транспорт, пищевую и оборонную промышленность.
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Отвечая на претензии жителей глубинки по поводу высоких зарплат в Москве в сравнении с областными городами, Решетников пригласил их на работу в ЖКХ, на благоустройство города, стройки и в учреждения социальной защиты. Однако предупредил, что в этих сферах высокая конкуренция, а наряду с зарплатами выше и расходы. К тому же, дорога от работы до дома отнимает не меньше часа, а в пробках "приходится сидеть не только по пятницам".
"Словом, как говорится в одной поговорке: если хотите иметь то, чего у вас никогда не было, придется делать то, чего прежде вы никогда не делали. Вот вам рецепт экономической политики по увеличению собственной зарплаты в Москве", – заключил глава департамента. Он также поспорил с распространенным упреком регионов в том, что они кормят столицу, и привел в пример взимание налогов на имущество по кадастровой стоимости.
"Москва готова поделиться опытом с другими регионами. Приезжайте, посмотрите, как делаются деньги в столице. Но кто приезжает в итоге? Кого это интересует? Скажу кого: Татарстан, Московскую область, Башкирию, Ростов и Тверь, Владимир... Это либо доноры, либо активные губернаторы, фамилии которых и так у всех на слуху. А тем, у кого в кармане пусто, им это не надо, они ждут, что им и так дадут. Вот в чем беда!" – посетовал Решетников.
Кроме того, столице, как и другим экономически успешным регионам, приходится "расплачиваться" за хороший темп. В частности, Москва отдала 30 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой на обеспечение льготников лекарствами, поддержку семей с детьми или на расходы всей столичной культуре, добавил руководитель департамента.