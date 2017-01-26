Эксперты развеяли миф о росте стоимости квартиры при появлении рядом станции метро Метрополитен Рубрики: Недвижимость

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Эксперты, проводя исследование, пришли к выводу, что цены на жилье рядом со станциями "Петровско-Разумовская", "Фонвизинская", "Бутырская" и "Румянцево" в 2016 году и вовсе упали. Единственной новой станцией, рядом с которой зафиксировано удорожание недвижимости, оказалась "Саларьево": с февраля 2015-го по февраль 2016-го года квадратный метр здесь подорожал со 125,1 тысячи до 125,4 тысячи рублей. Впрочем, к настоящему моменту подешевели и эти квартиры.



По данным портала, открытие метро влияло на стоимость жилья до 2015 года: цены на квартиры тогда вырастали на 15-20 процентов от момента анонсирования станции до ее ввода в эксплуатацию. Сейчас эта зависимость исчезла, поскольку новые станции не располагаются в густонаселенных районах, как это происходило 5-10 лет назад. На ситуацию на рынке также влияет и общая тенденция к снижению цен на вторичные квартиры. Запуск новых станций метро в Москве не способствует повышению цены на жилье в пешей доступности от этих станций. К такому выводу пришли специалисты портала "Циан", сопоставив стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке до и после появления подземки по-соседству, сообщает РБК . Таким образом оказался опровергнут популярный стереотип о том, что расширение метро провоцирует удорожание близлежащих квартир.Эксперты, проводя исследование, пришли к выводу, что цены на жилье рядом со станциями "Петровско-Разумовская", "Фонвизинская", "Бутырская" и "Румянцево" в 2016 году и вовсе упали. Единственной новой станцией, рядом с которой зафиксировано удорожание недвижимости, оказалась "Саларьево": с февраля 2015-го по февраль 2016-го года квадратный метр здесь подорожал со 125,1 тысячи до 125,4 тысячи рублей. Впрочем, к настоящему моменту подешевели и эти квартиры.По данным портала, открытие метро влияло на стоимость жилья до 2015 года: цены на квартиры тогда вырастали на 15-20 процентов от момента анонсирования станции до ее ввода в эксплуатацию. Сейчас эта зависимость исчезла, поскольку новые станции не располагаются в густонаселенных районах, как это происходило 5-10 лет назад. На ситуацию на рынке также влияет и общая тенденция к снижению цен на вторичные квартиры.



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