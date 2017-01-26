Средний налог на квартиру в Москве повысится до 5500 рублей в 2017 году

14 декабря 2016 г. Москвичи получили полугодовую отсрочку по штрафам за неуплату налога на имущество

В мэрии подчеркнули, что это не перенос срока уплаты самого налога, а лишь возможность уточнить все детали и оставшиеся вопросы с налоговыми органами и Росреестром. Изменения не касаются земельного и транспортного налогов.