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Средний налог на квартиру в Москве повысится до 5500 рублей в 2017 году
1 февраля 2017 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 15:19
Рубрики: Недвижимость, Экономика  
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Global Look Press
Налог на имущество в Москве повысится в среднем до 5500 рублей за квартиру в 2017 году. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников. Налог с жилья за прошлый год принес в бюджет "не более" 4,5 миллиарда рублей. Основной прирост налоговых поступлений обеспечили нежилые объекты и элитная недвижимость.

Решетников отметил, что "никто и не ставил цели сделать налог на имущество физлиц одним из главных источников доходов бюджета". Главной задачей было сделать систему налогообложения "справедливой" и уйти от ситуации, "при которой собственники квартир на Тверской приличной жилплощади платят всего по 600-800 рублей в то время как жители панелек последнего периода советского домостроения на окраине города – по 3-4 тысячи рублей".

По оценке Решетникова, налог и дальше будет поступать в основном от юридических лиц и физлиц-собственников торговой и офисной недвижимости. Ранее власти добились увеличения кадастровой стоимости сотен объектов коммерческой недвижимости, которые не значились таковыми по документам. Например, торгово-офисные площади на Тверском бульваре числились как социальный объект, поэтому и налоговая нагрузка была значительно снижена.

"У нас больше нет крупных торговых центров, которые платили копеечные налоги, будучи зарегистрированы на пенсионеров, или прячущихся, как еще недавно, под вывеской соцобъектов", – констатировал Решетников. Напомним, срок уплаты налога на имущество истек 1 декабря, но пени за просрочку не будут начисляться до 1 мая. Изменения не касаются земельного и транспортного налогов.
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