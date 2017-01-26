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Жители улицы Школьной выступают против возвращения трамваев
1 февраля 2017 г. | Время публикации 09:55 | Последние изменения 10:47
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Власти намерены вернуться к вопросу возобновления трамвайного движения по улице Школьная, заявляя, что новая трамвайная линия позволит связать восток и центр города, а также разгрузит линию метро. Местные жители выступают против, заявляя, что линия не вписывается в исторический облик улицы, а трамвайных маршрутов вокруг более чем достаточно. Однако им заявляют, что решение "уже принято", пишет "Московский комсомолец".

Улица возникла еще в конце XVI века во времена Бориса Годунова, когда на окраине столицы была устроена ямская, или гонная, слобода. На улице, которая тогда называлась Тележной, торговали телегами, тарантасами, принадлежностями для лошадей. В 1923 году улица была переименована в Школьную в честь расположенной рядом школы рабочей молодежи. В 1952 году по улице проложили трамвайные рельсы и запустили маршрут с Андроньевской площади, а в 1980 году движение прекратилось - транспортный поток переместился на соседнюю расширенную улицу. Спустя четыре года из Школьной решили сделать еще одну пешеходную зону по типу Арбата, но облагородить ее так и не удалось. Улица осталась пешеходной, но превратилась в большую парковку. В мае 2013 было принято решение о возвращении на улицу трамваев, однако вплотную к этому вопросу приступили лишь в мае прошлого года.

По словам местных жителей, на ноябрьской встрече с главой управы люди высказались против трамвайного движения, однако им заявили, что решение уже принято. По мнению местных жителей, трамвайная линия не соответствует историческому облику улицы, входящей в ансамбль Рогожской ямской слободы. Кроме того, в Таганском районе очень мало мест для прогулок, а трамваи проходят по Большой Андроньевской улице и по Рогожскому Валу, так что новая линия попросту никому не нужна. Между тем власти заявляют, что восстановление линии по Школьной позволит запустить трамвайный маршрут Ивановское - Курский вокзал, обеспечивающий скоростную беспересадочную связь восточных районов города с центром, и частично разгрузит Калининскую линию метро. Сами же жители хотят избавиться от трамваев и машин, которые по-прежнему паркуются на улице как попало, а также вернуть ярмарки выходного дня.

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