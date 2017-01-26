Неудачливый подрывник пытался вскрыть петардами банкомат с 10 миллионами рублей Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter ГУ МВД России по г. Москве



Попытка кражи попала на камеру видеонаблюдения. Мужчина вставил в купюроприемник шланг от баллона с пропаном, открыл вентиль и вышел из помещения. Затем поочередно забросил внутрь несколько зажженных петард, пытаясь вызвать взрыв, но в результате загорелся только мусор в корзине. Корпус банкомата остался невредим. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В Северном округе Москвы задержали 30-летнего подозреваемого в попытке взорвать банкомат Сбербанка с помощью газового баллона и петард. В полицию обратился менеджер банка в Дмитровском районе. По его словам, на момент инцидента в банкомате было более 10 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.Попытка кражи попала на камеру видеонаблюдения. Мужчина вставил в купюроприемник шланг от баллона с пропаном, открыл вентиль и вышел из помещения. Затем поочередно забросил внутрь несколько зажженных петард, пытаясь вызвать взрыв, но в результате загорелся только мусор в корзине. Корпус банкомата остался невредим. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



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