Столичные камеры начали штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов Рубрики: Автотранспорт

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Сейчас штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе, составляет полторы тысячи рублей. По мнению властей, фиксация нарушений за непропуск пешехода позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов. В свою очередь, эксперты считают, что использование камер действительно позволит уменьшить количество нарушений и ДТП на пешеходных переходах, однако применять камеры нужно очень осторожно, а их алгоритм должен работать без ошибок. По их словам, в городе достаточно много мест с большим потоком пешеходов, что может стать поводом для ошибок и злоупотреблений.



Кроме того, камеры, регистрирующие непропуск пешехода, нужно ставить только в определенных местах, чтобы фиксировать подходы пешеходов к переходу: чаще всего наезды на пешеходов происходят на небольших улочках, где нет светофоров, вдоль парков и в других отдаленных от магистралей улицах. Напомним, в прошлом году в Мосгордуме автомобилистов, не пропускающих пешехода, предложили лишать Дорожные камеры в тестовом режиме начали фиксировать нарушения водителей за непропуск пешехода. Как рассказал m24.ru руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Евгений Леглер, одна такая камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года, по ее данным уже вынесено около тысячи постановлений для водителей.Сейчас штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе, составляет полторы тысячи рублей. По мнению властей, фиксация нарушений за непропуск пешехода позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов. В свою очередь, эксперты считают, что использование камер действительно позволит уменьшить количество нарушений и ДТП на пешеходных переходах, однако применять камеры нужно очень осторожно, а их алгоритм должен работать без ошибок. По их словам, в городе достаточно много мест с большим потоком пешеходов, что может стать поводом для ошибок и злоупотреблений.Кроме того, камеры, регистрирующие непропуск пешехода, нужно ставить только в определенных местах, чтобы фиксировать подходы пешеходов к переходу: чаще всего наезды на пешеходов происходят на небольших улочках, где нет светофоров, вдоль парков и в других отдаленных от магистралей улицах. Напомним, в прошлом году в Мосгордуме автомобилистов, не пропускающих пешехода, предложили лишать водительских прав , однако эта мера, судя по всему, показалась чересчур радикальной.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 сентября 2016 г. В Москве предложили лишать прав водителей, не пропускающих пешеходов на переходах

Предполагается, что обратиться в ГИБДД с заявлением и фотографией автомобиля сможет пешеход. Водителям же придется объясняться перед инспекторами, независимо от того, было нарушение или нет.

