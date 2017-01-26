Педагог из московского лицея покорил интернет, зачитав на занятиях рэп-лекцию по истории Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter aka Kuznetsov / YouTube



На видеозаписи выступления, опубликованной в



Видео лекции за трое суток набрало около 100 тысяч просмотров и вызвало массу положительных комментариев. Пользователи сошлись во мнении, что придуманная преподавателем методика куда эффективнее скучных классических лекций. "Мне нравится, что мужик действительно максимально выкладывается. У меня в школе и в универе были монотонные лекции, видно было, что преподу не интересно, что уж говорить об учениках", - пишет один из комментаторов. Другой пользователь констатировал: "Как бы это уморительно не выглядело, зачитал преподаватель по фактам".



Преподаватель столичного лицея НИУ ВШЭ Василий Кузнецов решил необычным способом привлечь внимание молодежи к своему предмету. На одном из занятий, посвященном истории XV-XVI веков, педагог прочитал 40-минутную лекцию в рэп-стиле, чем завоевал аплодисменты аудитории и популярность в интернете.На видеозаписи выступления, опубликованной в YouTube , видно, как по началу педагог волнуется и постоянно сбивается с ритма, но затем входит во вкус и без каких-либо шпаргалок рифмованным речетативом рассказывает о главных событиях в средневековой Руси. При этом во время паузы Кузнецов признался, что мог бы зачитать лекцию даже лучше, если бы за день до выступления не находился на конференции в Санкт-Петербурге, что помешало подготовиться как следует.Видео лекции за трое суток набрало около 100 тысяч просмотров и вызвало массу положительных комментариев. Пользователи сошлись во мнении, что придуманная преподавателем методика куда эффективнее скучных классических лекций. "Мне нравится, что мужик действительно максимально выкладывается. У меня в школе и в универе были монотонные лекции, видно было, что преподу не интересно, что уж говорить об учениках", - пишет один из комментаторов. Другой пользователь констатировал: "Как бы это уморительно не выглядело, зачитал преподаватель по фактам".



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