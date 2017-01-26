Неизвестный ограбил салон сотовой связи на востоке столицы на 700 тысяч рублей Рубрики: Происшествия

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Как выяснилось, в 20:50 неизвестный в маске, угрожая менеджерам по продажам предметом, похожим на пистолет, украл 12 мобильных телефонов и скрылся. Материальный ущерб составил 699 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчина совершил разбойное нападение на салон связи на Саянской улице, ущерб составил почти 700 тысяч рублей. Как сообщил РИАМО представитель ГУ МВД РФ по столице, 31 января в 20:58 в полицию поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в салоне связи на улице Саянская, дом 8А.Как выяснилось, в 20:50 неизвестный в маске, угрожая менеджерам по продажам предметом, похожим на пистолет, украл 12 мобильных телефонов и скрылся. Материальный ущерб составил 699 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о разбое.



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