Неизвестный ограбил салон сотовой связи на востоке столицы на 700 тысяч рублей

Мужчина совершил разбойное нападение на салон связи на Саянской улице, ущерб составил почти 700 тысяч рублей. Как сообщил РИАМО
представитель ГУ МВД РФ по столице, 31 января в 20:58 в полицию поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в салоне связи на улице Саянская, дом 8А.
Как выяснилось, в 20:50 неизвестный в маске, угрожая менеджерам по продажам предметом, похожим на пистолет, украл 12 мобильных телефонов и скрылся. Материальный ущерб составил 699 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о разбое.