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Неизвестный ограбил салон сотовой связи на востоке столицы на 700 тысяч рублей
1 февраля 2017 г. | Время публикации 10:29 | Последние изменения 10:44
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Мужчина совершил разбойное нападение на салон связи на Саянской улице, ущерб составил почти 700 тысяч рублей. Как сообщил РИАМО представитель ГУ МВД РФ по столице, 31 января в 20:58 в полицию поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в салоне связи на улице Саянская, дом 8А.

Как выяснилось, в 20:50 неизвестный в маске, угрожая менеджерам по продажам предметом, похожим на пистолет, украл 12 мобильных телефонов и скрылся. Материальный ущерб составил 699 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о разбое.
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