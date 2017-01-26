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Восемь человек погибли при столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе
1 февраля 2017 г. | Время публикации 15:58 | Последние изменения 16:01
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В результате аварии с двумя автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве скончались восемь человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правохранительных органах. Инцидент произошел около поворота на деревню Коротыгино в районе Кленовского поселения, отметил собеседник агентства.

По словам источника, столкнулись УАЗ и легковая машина иностранного производства. Факт ДТП подтвердили в столичной Госавтоинспекции, однако информацию о количестве пострадавших в ведомстве не уточнили.

ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что в результате столкновения произошло возгорание автомобиля. В одной из машин погибли пять человек, в сгоревшей - трое. Сейчас на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, представители экстренных служб и сотрудники ДПС.

В московском управлении МЧС также подтвердили, что в аварии есть погибшие и пострадавшие. Сотрудник пресс-службы ведомства отметил, что еще три человека оказались зажаты в одном из автомобилей, сейчас их пытаются освободить спасатели.
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Среда, 1 февраля 2017 г. // Последняя новость 15:58
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