Восемь человек погибли при столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе Рубрики: Происшествия

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По словам источника, столкнулись УАЗ и легковая машина иностранного производства. Факт ДТП подтвердили в столичной Госавтоинспекции, однако информацию о количестве пострадавших в ведомстве не уточнили.



ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что в результате столкновения произошло возгорание автомобиля. В одной из машин погибли пять человек, в сгоревшей - трое. Сейчас на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, представители экстренных служб и сотрудники ДПС.



В московском управлении МЧС также подтвердили, что в аварии есть погибшие и пострадавшие. Сотрудник пресс-службы ведомства отметил, что еще три человека оказались зажаты в одном из автомобилей, сейчас их пытаются освободить спасатели. В результате аварии с двумя автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве скончались восемь человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правохранительных органах. Инцидент произошел около поворота на деревню Коротыгино в районе Кленовского поселения, отметил собеседник агентства.По словам источника, столкнулись УАЗ и легковая машина иностранного производства. Факт ДТП подтвердили в столичной Госавтоинспекции, однако информацию о количестве пострадавших в ведомстве не уточнили.ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что в результате столкновения произошло возгорание автомобиля. В одной из машин погибли пять человек, в сгоревшей - трое. Сейчас на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, представители экстренных служб и сотрудники ДПС.В московском управлении МЧС также подтвердили, что в аварии есть погибшие и пострадавшие. Сотрудник пресс-службы ведомства отметил, что еще три человека оказались зажаты в одном из автомобилей, сейчас их пытаются освободить спасатели.



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