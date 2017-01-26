Столичные власти отменили собственное решение о жилой застройке земель Тимирязевской академии

Правительственная комиссия, возглавляемая первым вице-премьером Игорем Шуваловым, единогласно отменила постановление о передаче земель Тимирязевской сельскохозяйственной академии под жилую застройку. С предложением оставить эти участки за вузом к правительству на минувшей неделе обратилось
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Как отмечается в протоколе
заседания, комиссия также рекомендовала столичным властям добавить в документы территориального планирования пункт о том, что земли Тимирязевки должны использоваться "исключительно в целях научного обеспечения сельского хозяйства", а также для образовательной, научной и исследовательской деятельности.
Скандал вокруг земель Тимирязевской академии разгорелся в прошлом году, когда выяснилось, что несколько участков вуза будут переданы фонду РЖС для последующей жилой застройки. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил
, что вопрос о застройке земель решен в пользу вуза, однако участки академии должны использоваться более эффективно.
Поводом для такой ремарки главы государства стала проведенная Росимуществом проверка: выяснилось, что 4,3% объектов недвижимости академии переданы сторонним организациям по договорам аренды, а 0,7% - без арендных отношений. Один из объектов незавершенного строительства на участке академии документально не оформлен, а часть земли без согласования с Росимуществом передана двум коммерческим фирмам. Кроме того, еще недавно на одном из сайтов по продаже недвижимости были доступно предложение участка для строительства семи зданий на территории академии.