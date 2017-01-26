Пенсионерка выпрыгнула из окна из-за осужденной дочери Рубрики: Происшествия

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Как сообщила одна из дочерей потерпевшей, причиной поступка ее матери стали сильные переживания за судьбу другой дочери. Полтора года назад женщину вместе с компаньоном задержали наркополицейские — молодые люди организовали лабораторию по производству наркотиков. Весной прошлого года молодую женщину осудили на 9 лет. Ее мать подала апелляцию, но уменьшение срока оказалось незначительным. Московская пенсионерка, чудом выжившая после падения из окна квартиры в Беринговом проезде 31 января, переживала за дочь, которую посадили в тюрьму за изготовление наркотиков. Как сообщили "Московскому комсомольцу" в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне днем, когда 58-летняя женщина была дома одна. Около 16.00 она открыла кухонное окно и выпала. Свидетели вызвали скорую помощь, женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.Как сообщила одна из дочерей потерпевшей, причиной поступка ее матери стали сильные переживания за судьбу другой дочери. Полтора года назад женщину вместе с компаньоном задержали наркополицейские — молодые люди организовали лабораторию по производству наркотиков. Весной прошлого года молодую женщину осудили на 9 лет. Ее мать подала апелляцию, но уменьшение срока оказалось незначительным.



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