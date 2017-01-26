Сурок из московского зоопарка в День сурка будет спать Рубрики: Животные

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Дело в том, что сурки просыпаются, когда начинает таять снег, но в Москве сейчас холодно, предстоящей ночью ожидается до минус 20 градусов. Из-за климатических условий в столице России сурок никогда не просыпается в это время: в 2014 году животные вышли из спячки в конце февраля, а в последние два года - в начале марта.



День сурка отмечается 2 февраля. Главным сурком-предсказателем считается Фил из американского штата Пенсильвания. На рассвете животное извлекают из норки, чтобы узнать, когда придет весна. Если сурок увидит свою тень и, испугавшись, убежит обратно в норку, зима продлится еще полтора месяца. Если же день пасмурный, и тени не видно, то весна придет уже скоро. Сурок из московского зоопарка в День сурка не сможет предсказать сроки наступления весны, поскольку будет пребывать в зимней спячке. Об этом агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь зоопарка Ольга Вайншток.Дело в том, что сурки просыпаются, когда начинает таять снег, но в Москве сейчас холодно, предстоящей ночью ожидается до минус 20 градусов. Из-за климатических условий в столице России сурок никогда не просыпается в это время: в 2014 году животные вышли из спячки в конце февраля, а в последние два года - в начале марта.День сурка отмечается 2 февраля. Главным сурком-предсказателем считается Фил из американского штата Пенсильвания. На рассвете животное извлекают из норки, чтобы узнать, когда придет весна. Если сурок увидит свою тень и, испугавшись, убежит обратно в норку, зима продлится еще полтора месяца. Если же день пасмурный, и тени не видно, то весна придет уже скоро.



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