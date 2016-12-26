В метро возвращается коммерческая реклама Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru В столичном метрополитене с 1 января начнет появляться коммерческая реклама, которая пропала из подземки еще в 2015 году из-за конфликта властей с предыдущим подрядчиком - компанией "Авто Селл". Пока что размещение рекламы будет осуществляться на 30-50 процентах станций.



Контракт на размещение рекламы стоимостью более 22 миллиардов рублей метрополитен заключил с фирмой "Трейд Компани". Рекламу планируют разместить в 3,6 тысячи вагонов на площади 48 тысяч квадратных метров, снаружи вагонов - 160 единиц на площади 7 тысяч квадратных метров, на входных дверях вестибюлей, турникетах, балюстрадах эскалаторов, колоннах, полу, потолке, стенах, а также на 6,3 тысячи квадратных метров эскалаторного оборудования.



Как отмечает ТАСС, новая концепция рекламы в метро объединит как традиционные для метро виды носителей, так и современные цифровые и световые конструкции. Также найдется применение новым принципам создания виртуального пространства: появится возможность размещения крупноформатных рекламных носителей с использованием фирменного стиля компаний на станциях и подвижном составе.



Напомним, "Авто Селл" в мае прошлого года был признан банкротом. Оператор за 4 года принес метрополитену прибыль в размере 11 миллиардов рублей, однако в апреле 2015 года компания перестала платить. Вскоре после этого метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт, а из подземки исчезла вся реклама. "Авто Селл" пытался сопротивляться и выдвинул встречные претензии, заявив, что не получил обещанного объема рекламных площадей, однако суд занял иск не удовлетворил.



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Сейчас в метро размещается только социальная реклама. Ситуация изменится с января, когда коммерческая реклама заполонит подземку: в общей сложности планируется разместить более 60 тысяч квадратных метров объявлений.

