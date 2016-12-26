В Москве выросли цены на проезд в метро и на наземном транспорте Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru С 1 января 2017 года тарифы на проезд в метро и наземном городском транспорте Москвы выросли в среднем на 7,5 процента. Также сегодня прекращается продажа непопулярных билетов - "синих" ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поезду между зонами А и Б, а также билетов ТАТ-пригородный.



Стоимость "Единого" билета, который дает право проезда в метро, на МЦК, монорельсе и на наземном транспорте, на одну поездку повысилась с 50 до 55 рублей, на две поездки - со 100 до 110 рублей, на 20 поездок - с 650 до 720 рублей, на 40 поездок - с 1300 до 1440 рублей, на 60 поездок - с 1570 до 1700 рублей. При этом стоимость безлимитных "Единых" на 1 сутки, 3 суток, неделю, 30 дней, 90 и 365 дней осталась без изменений.



Стоимость безлимитного проезда на 30 дней только на наземном транспорте подорожала с 970 до 1040 рублей, билет на 60 поездок - с 1000 до 1150 рублей. Билет "90 минут", дающий право проезда один раз за полтора часа на метро и неограниченное число раз на наземном транспорте) на одну поездку подорожал с 60 до 65 рублей, на две поездки - со 120 до 130 рублей, на 60 поездок - с 2400 до 2650 рублей.



Проезд по карте "Тройка" в общественном транспорте за исключением наземного вырос с 32 до 35 рублей за поездку, на наземном транспорте - с 31 до 35 рублей, в режиме билета "90 минут" - с 49 до 54 рублей. Проездной для студентов и учащихся подорожал с 365 до 380 рублей для проезда в метро, с 240 до 250 рублей для проезда в наземном транспорте. Оплата прохода через турникет банковской картой снизилась с 50 до 40 рублей.



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Непопулярными названы ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поездку между зонами А и Б, и ТАТ-пригородный. Средний рост тарифов составит "всего" 7,5 процента, в то время как перевозчики просили повышения на 15,5 процента.

