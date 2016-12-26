Неизвестный нанес нетрезвому москвичу несколько ударов ножом на Пушкинской площади Рубрики: Криминал

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Инцидент произошел в районе дома 1 на Пушкинской площади. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину 1993 года рождения с колото-резаными ранениями и в состоянии алкогольного опьянения. Для оказания помощи он был госпитализирован.



По данным полиции, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом, а затем скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Неизвестный в ночь на 1 января напал на мужчину на Пушкинской площади в центре столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции. Злоумышленник нанес пострадавшему молодому человеку несколько ножевых ранений.Инцидент произошел в районе дома 1 на Пушкинской площади. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину 1993 года рождения с колото-резаными ранениями и в состоянии алкогольного опьянения. Для оказания помощи он был госпитализирован.По данным полиции, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом, а затем скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



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