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Неизвестный нанес нетрезвому москвичу несколько ударов ножом на Пушкинской площади
1 января 2017 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Неизвестный в ночь на 1 января напал на мужчину на Пушкинской площади в центре столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции. Злоумышленник нанес пострадавшему молодому человеку несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел в районе дома 1 на Пушкинской площади. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину 1993 года рождения с колото-резаными ранениями и в состоянии алкогольного опьянения. Для оказания помощи он был госпитализирован.

По данным полиции, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом, а затем скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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