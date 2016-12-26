Дураки на дорогах: хроника громких автоскандалов года

Минувший год запомнился скандальными дорожными инцидентами с участием так называемой "золотой молодежи". Наибольшую известность приобрели гонки с полицией на Gelandewagen, устроенные друзьями сына вице-президента "Лукойла" и ставшие предметом судебного разбирательства. Тогдашний начальник столичной полиции Анатолий Якунин устроил разнос подчиненным и требовал жестких мер против лихачей, но "мажорских" происшествий будто назло стало только больше.
Инцидент с Gelandewagen произошел 22 мая на юге Москвы: пятеро молодых людей на внедорожнике без номеров устроили гонки с автоинспекторами
и транслировали погоню в прямом эфире через Periscope. Авторы видео намеренно нарушали правила на глазах инспекторов ДПС, однако их выходка поначалу обошлась всего в пять тысяч рублей штрафа.
После того, как гонка с полицией получила широкую огласку, владелец Gelandewagen Руслан Шамсуаров извинился за выходку, объяснив ее хорошим настроением после посещения клуба. Управлявший внедорожником Абдувахоб Маджидов получил 15 суток административного ареста, заявив, что на опасную забаву его спровоцировали друзья. Большой судебный процесс над участниками гонок начался спустя почти полгода.
В итоге Гагаринский суд Москвы приговорил
Шамсуарова и его друга Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ. Маджидова оправдали по всем статьям обвинения. Gelandewagen был изъят в доход государства. В ходе процесса Шамсуаров обвинял полицейских в угрозах и вымогательстве, а его адвокат утверждал, что из дела пропала важная видеозапись. Спустя всего две недели после вынесения приговора Маджидов попался на новом нарушении ПДД
и получил 10 суток. Прокуратура недовольна мягким приговором требует изолировать
всех фигурантов дела.
В конце июня автомобиль BMW с бывшим советником вице-мэра Москвы Эрастом Матаевым
проехался по пешеходному Арбату, расталкивая бампером прохожих. Одна из очевидиц начала снимать хама на мобильный телефон. Матаев вышел из машины, толкнул девушку, разбил ее телефон и несколько раз ударил по голове. Водитель автомобиля впоследствии получил 15 суток административного ареста за вождение без прав, а Матаев стал фигурантом уголовного дела и публично извинился перед пострадавшей.
В июле в интернете появились видео и фото "парада"
выпускников академии ФСБ на 28 автомобилях Gelandewagen в честь окончания учебы. Будущих силовиков обвинили в "измене Родине", сами они ничего возмутительного в своих действиях не увидели. Ряд руководителей академии после разбирательства ФСБ понизили в должности, некоторых представили к увольнению. Участвовавших в заезде выпускников отправили служить на Дальний Восток.
Богатым на мажорские выходки стал август. Большой резонанс вызвало видео езды на BMW по велодорожкам и пешеходным зонам парка "Музеон"
. 20-летний водитель на момент нарушения лишенный прав на год, неоднократно хвастался в соцсетях грубым пренебрежением правилами. Он получил 10 суток ареста, а его отцу, который позволил сыну управлять автомобилем без водительского удостоверения, вменили административную статью.
"Переплюнул" ездока по "Музеону" водитель BMW, устроивший дрифт
вокруг инспектора на Воробьевых горах и по провинциальной традиции выкладывавший другие свои дорожные глупости в соцсети. Пока полиция его искала, он успел уехать за границу. После переговоров с родственниками удалось добиться его возвращения в Москву и лишения прав на полгода.
Несколько месяцев понадобилось полиции, чтобы найти и задержать хама на кабриолете
, который заехал на тротуар в аэропорту "Внуково" и обругал полицейского за сделанное замечание. Грубияна в итоге оштрафовали на 30 тысяч рублей. Судя по тишине в СМИ, ничем не увенчались поиски водителя черного Hummer, проехавшего по ступеням
главного здания МГУ. Похожий инцидент с вишневым Hummer, водитель которого срезал путь по газонам
МГУ, завершился арестом виновника на 14 суток.
В ноябре в центре скандала оказалась еще одна участница майской гонки на Gelandewagen Мара Багдасарян. Поводом к серии судебных заседений стала парковка на тротуаре. Как выяснилось, в отношении стритрейсерши был составлен 51 протокол об административном правонарушении, при этом ни один из штрафов оплачен не был. Багдасарян приговорили к обязательным работам в качестве дворника
. Всего за семь дней судебных заседаний Багдасарян было назначено 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ, а также административные штрафы на общую сумму 134 тысячи рублей.