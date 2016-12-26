Дураки на дорогах: хроника громких автоскандалов года

24 ноября 2016 г. Участница гонок на Gelandewagen будет работать дворником на общественных работах

За семь дней заседаний Маре Багдасарян было назначено 24 дня ареста, 10 из которых она отбыла, 595 часов обязательных работ, а также штрафы на сумму 134 тысячи рублей. Работы она будет отбывать в качестве дворника.