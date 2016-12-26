Около 3 миллионов человек приняли участие в ночных новогодних гуляньях в Москве Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей Москва



По словам собеседника агентства, никаких серьезных происшествий в новогоднюю ночь зарегистрировано не было. Он отметил, что людей было немного меньше, чем в прошлом году. Поспособствовала этому погода: в новогоднюю ночь в Москве шел моросящий дождь.



Отметим, что для обеспечения безопасности и порядка в период новогодних и рождественских праздников в Москве В праздничных гуляньях в новогоднюю ночь в Москве приняли участие около 3 миллионов человек, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию. Из них на Красной площади Новый год встретили около 100 тысяч человек.По словам собеседника агентства, никаких серьезных происшествий в новогоднюю ночь зарегистрировано не было. Он отметил, что людей было немного меньше, чем в прошлом году. Поспособствовала этому погода: в новогоднюю ночь в Москве шел моросящий дождь.Отметим, что для обеспечения безопасности и порядка в период новогодних и рождественских праздников в Москве привлечены 15 тысяч человек : 5 тысяч полицейских, 8 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также 2 тысячи представителей народных дружин. Места проведения массовых мероприятий и привокзальные площади огораживаются бетонными блоками, а на время массовых мероприятий полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки в Москве грузовиками.



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