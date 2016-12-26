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К обеспечению безопасности и порядка в Москве привлечены 15 тысяч человек
1 января 2017 г. | Время публикации 12:20
Рубрики: Праздники, Общество  
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Moscow-Live.ru
Обеспечивать безопасность и порядок в период новогодних и рождественских праздников в Москве будут около 15 тысяч человек, в том числе 5 тысяч полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В полиции отметили, что праздничные мероприятия также будут охранять 8 тысяч военнослужащих Росгвардии и 2 тысячи представителей народных дружин. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв в количестве 600 сотрудников.

Всего в Москве в период с 24 декабря по 8 января состоятся более 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых примут участие до 11 миллионов человек. Места проведения массовых мероприятий и привокзальные площади огородили бетонными блоками. Кроме того, на время новогодних гуляний полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки в Москве грузовиками, чтобы исключить возможность терактов, аналогичных произошедшему 19 декабря в Берлине, где грузовик налетел на толпу посетителей рождественской ярмарки.
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