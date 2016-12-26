К обеспечению безопасности и порядка в Москве привлечены 15 тысяч человек

Обеспечивать безопасность и порядок в период новогодних и рождественских праздников в Москве будут около 15 тысяч человек, в том числе 5 тысяч полицейских, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
В полиции отметили, что праздничные мероприятия также будут охранять 8 тысяч военнослужащих Росгвардии и 2 тысячи представителей народных дружин. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв в количестве 600 сотрудников.
Всего в Москве в период с 24 декабря по 8 января состоятся более 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых примут участие до 11 миллионов человек. Места проведения массовых мероприятий и привокзальные площади огородили бетонными блоками
. Кроме того, на время новогодних гуляний полиция будет перекрывать
крупные дорожные развязки в Москве грузовиками, чтобы исключить возможность терактов, аналогичных произошедшему 19 декабря в Берлине, где грузовик налетел на толпу посетителей рождественской ярмарки.