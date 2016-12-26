К обеспечению безопасности и порядка в Москве привлечены 15 тысяч человек

30 декабря 2016 г. Меры безопасности усилили в столице накануне праздников

Места проведения массовых мероприятий и привокзальные площади огородили бетонными блоками, а запрет на въезд грузовиков в центр города ввели и в ночное время. Личный состав ГИБДД переведен на усиленный режим несения службы.