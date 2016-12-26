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Сырая и ветреная погода продлится весь день
1 января 2017 г. | Время публикации 10:24
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Установившаяся в столичном регионе теплая погода с осадками ожидается на протяжении всего воскресенья, 1 января, сообщает портал . Максимальная температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Подмосковье синоптики обещают от минус 4 до плюс 1.

Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму сразу на 7-8 градусов. Эксперты отмечают, что сырая и ветреная погода может спровоцировать обострение хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, а также бронхо-легочных и кожных патологий у людей, страдающих ими.

"Чувство нехватки воздуха могут ощущать лица с сердечной и кислородной недостаточностью. Негативным погодным фактором будет падение атмосферного давления. Недомоганием могут отреагировать люди с сосудистыми и сердечными патологиями, в первую очередь гипертоники, страдающие вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, перенесшие сосудистые катастрофы", - говорится в сообщении.

Ветер в московском регионе будет неприятным - 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Это, а также низкое давление грозит дискомфортом для москвичей, особенно для граждан с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием.
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