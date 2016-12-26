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СК возбудил дело после нападения на бойца MMA Расула Мирзаева
1 января 2017 г. | Время публикации 16:28
Рубрики: Криминал  
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© РИА Новости /Владимир Песня
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева в Москве, передает ТАСС. Следствие усмотрело в произошедшем признаки преступления по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и о нарушении неприкосновенности жилища.

В правоохранительных органах уточнили, что в ночь на 31 декабря в квартиру Мирзаева по улице Восточная проникли трое неизвестных, вооруженные травматическим пистолетом. Они избили бойца MMA, а затем скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Отметим, что в 2011 году Мирзаев в ходе конфликта возле клуба "Гараж" ударил в лицо студента Ивана Агафонова, в результате чего тот упал, стукнувшись головой об асфальт. Агафонова госпитализировали, но через трое суток он скончался. Следствие настаивало, что произошедшее было убийством, однако защита Мирзаева и суд помешали вынесению соответствующего приговора. В итоге Мирзаев отделался условным сроком за "причинение смерти по неосторожности".
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