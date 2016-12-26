СК возбудил дело после нападения на бойца MMA Расула Мирзаева

21 января 2013 г. Приговор Мирзаеву оставлен без изменений и вступил в силу

Мосгорсуд оставил без изменений приговор самбисту Расулу Мирзаеву, осужденному на два года ограничения свободы за причинение по неосторожности смерти студенту Ивану Агафонову. Адвокат потерпевших хочет обратиться в Европейский суд.