СК возбудил дело после нападения на бойца MMA Расула Мирзаева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения
на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева в Москве, передает ТАСС. Следствие усмотрело в произошедшем признаки преступления по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и о нарушении неприкосновенности жилища.
В правоохранительных органах уточнили, что в ночь на 31 декабря в квартиру Мирзаева по улице Восточная проникли трое неизвестных, вооруженные травматическим пистолетом. Они избили бойца MMA, а затем скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.
Отметим, что в 2011 году Мирзаев в ходе конфликта возле клуба "Гараж" ударил в лицо студента Ивана Агафонова, в результате чего тот упал, стукнувшись головой об асфальт. Агафонова госпитализировали, но через трое суток он скончался. Следствие настаивало, что произошедшее было убийством, однако защита Мирзаева и суд помешали вынесению соответствующего приговора. В итоге Мирзаев отделался условным сроком
за "причинение смерти по неосторожности".