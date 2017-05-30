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Москвичи передали в Госдуму 11 тысяч подписей против реновации
1 июня 2017 г. | Время публикации 15:08 | Последние изменения 16:49
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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31 мая в приемную Госдумы передали обращения москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Как пишет "Новая газета, под документом подписались 11 тысяч человек.

"Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу Вас проинформировать депутатов Государственной думы о позиции москвичей <> Мы категорически против сноса наших домов, изъятия земельных участков, против уничтожения нашей собственности и против принудительного выселения <...> Мы категорически против включения наших домов в так называемую "программу реновации", - говорится в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Москвичи также требуют отклонить законопроект "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ"". По их словам, законопроект, легализующий реновацию, противоречит сразу девяти статьям Конституции России, а также статье 209 Гражданского кодекса России и статье 1 Протокола номер 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Всего к зданию приёмной Госдумы пришли более ста человек, большинство из которых - муниципальные депутаты, пришедшие передать подписи. "Здесь 11 тысяч подписей. Люди сами собрали всего за семь дней. Все контакты каждого подписавшегося здесь тоже есть. Это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены", - заявила депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина. Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил РИА "Новости", что еще не видел обращения, однако оно будет рассмотрено в установленном порядке. По его словам, в защиту законопроекта выступают "десятки-сотни" тысяч москвичей.

Об этом же заявил накануне столичный мэр Сергей Собянин: по его словам, согласно данным голосований в многофункциональных центрах и на портале "Активный гражданин", программу реновации поддерживают 90% горожан. Он также выразил сомнение в том, что на протестные акции выходят именно те, кто в них живет, и добавил, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью, поскольку программы властей вызывают у москвичей сильное сопротивление. О высоком уровне поддержки программы заявили и во ВЦИОМ, одновременно с этим сообщив, что главной целью реновации москвичи считают обогащение строительных компаний.
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