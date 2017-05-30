Программой реновации займутся московские домостроительные комбинаты

2 мая 2017 г. В мэрии показали монолитные и панельные многоэтажки для горожан, дома которых снесут по программе "реновации"

В каждом из новых домов обещают просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам.