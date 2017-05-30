Программой реновации займутся московские домостроительные комбинаты

Домостроительные комбинаты столицы имеют достаточное количество мощностей для того, чтобы выполнить заказы по программе реновации жилья. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует ТАСС.
"Девять домостроительных комбинатов, работающих в Москве, выдают около двух миллионов квадратных метров жилья в год. Большая часть жилья, которую построят в Москве по программе реновации, будет монолитной, мощностей наших ДСК по производству панелей городу вполне хватит", - сказал Левкин. Он также отметил, что при необходимости домостроительные комбинаты смогут увеличить объем производства.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, примерно 70% домов, которые возведут на месте старых пятиэтажек, будут монолитными
. Власти обещают, что многоэтажки нового поколения "будут качественным жильем
, построенным по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий". В домах предполагается возможность внутренней свободной планировки, просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам.
Внутри квартир предполагается просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Санузлы будут раздельными, ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа. Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, качелями, горками и спортивными снарядами.