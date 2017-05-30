Москва потратит 76 миллионов рублей на расширение системы экстренного оповещения

31 мая 2017 г. В Гидрометцентре заявили, что прогноз в день урагана был "точным и своевременным"

Глава Гидрометцентра пояснил, что в прогнозе шла речь о ветре в 17-22 метров в секунду, что для Москвы очень редко. Кроме того, сообщалось об опасности деревьев и слабо укрепленных конструкций.