Москва потратит 76 миллионов рублей на расширение системы экстренного оповещения

Столичные власти намерены потратить почти 76 миллионов рублей, чтобы дооснастить комплексную систему экстренного оповещения населения города об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет "Коммерсант"
со ссылкой на портал госзакупок
.
Власти планируют дополнить существующую систему "комплексом линии уличной звукофикации", которые предназначены для гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации. К концу ноября планируется закупить 200 комплектов. Максимальная цена контракта составляет 75,989 миллиона рублей. Заказчиком выступает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться
в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что специальные службы гражданской обороны, в том числе спасатели, действительно основывают свои действия в первую очередь на прогнозе погоды, и претензии по поводу несвоевременного оповещения следует предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее о неблагоприятной ситуации и проинформировать москвичей. "Это все стихия, это все условия, конечно, неожиданные для города, но оповещение обязательно должно быть", - заявил экс-мэр.
Несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме
, пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. К разговору будут приглашены представители МЧС. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки
о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.