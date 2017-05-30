Убившая мужчину во время бури остановка, которую "регулярно проверяли", была проржавевшей и старой: ФОТО

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

31 мая 2017 г. Гибель людей и падение деревьев при урагане объяснили халатностью подрядчиков

По словам экспертов, человеческие жертвы и серьезные повреждения недавнего урагана во многом остаются на совести недобросовестных подрядчиков. Причиной массового падения деревьев также стало небрежное отношение.

30 мая 2017 г. СК подтвердил гибель 15 человек в Москве и Подмосковье во время шквала