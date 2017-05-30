В Москве вводится особый порядок регистрации граждан на время Кубка конфедераций Рубрики: Мигранты

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В период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 срок обращения граждан Российской Федерации по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства - семи) до трех дней со дня прибытия. Срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства сокращается с 7 рабочих дней до суток со дня прибытия. Обратиться в подразделения МВД по вопросам миграции приезжий обязан не позднее трех дней со дня прибытия. Согласно



Ранее в связи с предстоящим Кубком конфедераций по футболу в "Российских железных дорогах" решили ужесточить меры безопасности



Кроме того, для пассажиров поездов дальнего следования на Киевском вокзале уже сейчас перекрыли удобный проход к стоянке автомобилей и такси на привокзальной площади. Таким образом, им остается либо идти пешком через здание вокзала, где всех снова ожидает очередь на вход, либо спуститься по пешеходному тоннелю в тот же вестибюль, куда уже загнали пассажиров электричек. Столь же суровые меры ожидаются на Ленинградском, Ярославском и Павелецком вокзалах: по данным блогеров, это едва ли поможет безопасности, зато создаст давку и неудобства для пассажиров.



В Москве вводится особый порядок регистрации граждан, прибывающих в город, на период проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Срок пребывания граждан России без регистрации сокращается с 90 дней до трех. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.В период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 срок обращения граждан Российской Федерации по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства - семи) до трех дней со дня прибытия. Срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства сокращается с 7 рабочих дней до суток со дня прибытия. Обратиться в подразделения МВД по вопросам миграции приезжий обязан не позднее трех дней со дня прибытия. Согласно указу Президента РФ эти положения действуют с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года соответственно.Ранее в связи с предстоящим Кубком конфедераций по футболу в "Российских железных дорогах" решили ужесточить меры безопасности на московских вокзалах . На Киевском вокзале идет подготовка к закрытию прохода от турникетов пригородных поездов в город, на привокзальную площадь. Это означает, что вся толпа с электричек безальтернативно будет направляться прямо в вестибюль метро, и только оттуда можно будет выйти в город.Кроме того, для пассажиров поездов дальнего следования на Киевском вокзале уже сейчас перекрыли удобный проход к стоянке автомобилей и такси на привокзальной площади. Таким образом, им остается либо идти пешком через здание вокзала, где всех снова ожидает очередь на вход, либо спуститься по пешеходному тоннелю в тот же вестибюль, куда уже загнали пассажиров электричек. Столь же суровые меры ожидаются на Ленинградском, Ярославском и Павелецком вокзалах: по данным блогеров, это едва ли поможет безопасности, зато создаст давку и неудобства для пассажиров.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 мая 2017 г. Неочевидные меры безопасности на московских вокзалах создали неудобства для тысяч пассажиров

На некоторых вокзалах досматриваются уже прибывшие пассажиры, причем только с поездов дальнего следования. На Киевском вокзале установили перекрытия, которые направляют толпы людей в и без того перегруженное метро.

