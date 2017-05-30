Соратникам Алексея Навального предложены альтернативные варианты шествия 12 июня Рубрики: Общество

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Алексею Навальному в согласовании было отказано, Роману Рубанову предложили два альтернативных варианта. Согласно первому варианту, шествие предлагается провести по улицам Перерва и Люблинской, а митинг - у памятника "Солдату Отечества". Второй вариант - шествие по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой и митинг у дома 38. По словам чиновников, 12 июня в центре города пройдет большое количество мероприятий в честь Дня России, а также фестиваль "Времена и эпохи", внесенный в событийный календарь столицы еще в прошлом году.



Помимо прочего, Черников напомнил, что на Тверской начался второй этап дорожно-ремонтных работ в рамках программы "Моя улица" и движение по ней затруднено. Сообщить о принятом решении инициаторы акции должны до 8 июня, то есть за три дня до намеченного мероприятия. "Мы готовы продолжать переговоры в любой день", - подчеркнул глава департамента.



Самому же Алексею Навальному в согласовании заявки было отказано в связи с тем, что он в текущем году дважды привлекался к административной ответственности - за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Поэтому по закону о митингах и шествиях он не может быть организатором публичной акции.



Ранее оппозиционер подал заявку в мэрию на проведение Власти Москвы предложили сторонникам Навального два варианта проведения акции 12 июня. Как сообщил "Российской газете" руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, в мэрию поступило две одинаковых заявки на проведение акции от Алексея Навального и от одного из его соратников Романа Рубанова. Они обращались с просьбой согласовать шествие и митинг 12 июня по улице Тверской и Охотному ряду.Алексею Навальному в согласовании было отказано, Роману Рубанову предложили два альтернативных варианта. Согласно первому варианту, шествие предлагается провести по улицам Перерва и Люблинской, а митинг - у памятника "Солдату Отечества". Второй вариант - шествие по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой и митинг у дома 38. По словам чиновников, 12 июня в центре города пройдет большое количество мероприятий в честь Дня России, а также фестиваль "Времена и эпохи", внесенный в событийный календарь столицы еще в прошлом году.Помимо прочего, Черников напомнил, что на Тверской начался второй этап дорожно-ремонтных работ в рамках программы "Моя улица" и движение по ней затруднено. Сообщить о принятом решении инициаторы акции должны до 8 июня, то есть за три дня до намеченного мероприятия. "Мы готовы продолжать переговоры в любой день", - подчеркнул глава департамента.Самому же Алексею Навальному в согласовании заявки было отказано в связи с тем, что он в текущем году дважды привлекался к административной ответственности - за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Поэтому по закону о митингах и шествиях он не может быть организатором публичной акции.Ранее оппозиционер подал заявку в мэрию на проведение антикоррупционного шествия и митинга в центре Москвы в День России, 12 июня. Согласно заявке, шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и закончиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд. Предполагаемое время начала мероприятия - 14:00, количество участников - до 15 тысяч человек.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 мая 2017 г. Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга против коррупции 12 июня

Шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и закончиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд. Количество участников - до 15 тысяч человек.

