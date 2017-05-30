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У стадиона "Лужники" задержали активиста с плакатом против ограничения публичных мероприятий
1 июня 2017 г. | Время публикации 12:15
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Полиция задержала двоих активистов во время одиночного пикета у стадиона "Лужники". Как сообщает "ОВД-Инфо", один из активистов стоял с плакатом "Мне плевать на футбол, пикетирую где хочу", протестуя против ограничений на проведение публичных мероприятий во время Кубка конфедераций. Другой снимал его на видеокамеру и в акции не участвовал.

Активистов привезли в ОВД "Хамовники", где с ними провели беседу, вернули документы и отпустили, не усмотрев в их действиях нарушений закона. Напомним, с 1 июня начал действовать указ об усиленных мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году. Согласно документу, все публичные мероприятия, не имеющие отношения к спорту, должны проходить только по согласованию с местными властями и ФСБ. Ограничения будут действовать с 1 июня по 12 июля.

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