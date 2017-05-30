СМИ: дежурные офицеры МЧС не отправили оповещение об урагане, понадеявшись друг на друга

Оповещение об урагане в Москве 29 мая, по неподтвержденным данным, не было разослано вовремя из-за пересменки дежурных офицеров, каждый из которых думал, что рассылку уже сделал коллега. Об этом Lenta.Ru
сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Москве, работавший 28 мая накануне шквала, отложил новой смене рассмотрение предупреждения метеобюро о неблагоприятных погодных условиях. Следующий офицер, заступивший на дежурство, тоже не сделал рассылку о надвигающемся бедствии, так как счел, что это уже сделал его коллега. Проводится служебная проверка.
Ранее в МЧС объяснили отсутствие предупреждений об урагане его недостаточной интенсивностью
в прогнозе Росгидромета. В прогнозе говорилось, что ожидается дождь с градом и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Такой прогноз, объявили в МЧС, не попадал под категорию "чрезвычайная ситуация", которая требует экстренного оповещения населения: для этого нужно превышение скорости ветра до 25 метров в секунду. Другого прогноза, заявили в ведомстве, от Росгидромета не поступало и не было.
Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил, что по радио и ТВ сообщалось об оранжевом уровне опасности погоды, и кто хотел получить информацию, тот ее получил. Однако специфические цветовые характеристики погодных условий, как правило, ни о чем не говорят простым гражданам, а телевизор и радио многие вообще не включают. Представители столичных мобильных операторов сообщали, что не смогли вовремя предупредить абонентов об урагане, так как уведомление от МЧС пришло слишком поздно
.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал огульными обвинения МЧС в некачественном предупреждении об урагане. "Считаю ли я, что МЧС как-то во время урагана повело себя как-то никак? Нет, я не считаю. Это огульные обвинения, в этой ситуации надо разбираться более глубоко. Я уверен, что такой разбор в настоящее время осуществляется", - цитирует Жарова ТАСС.
31 мая на портале госзакупок появилась информация о том, что столичные власти намерены потратить 76 миллионов рублей на расширение системы экстренного оповещения
. Существующую систему дополнят 200 комплексами уличной системы оповещения, их планируется закупить к концу ноября 2017 года. Ранее лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин отмечал, что установленные в Москве громокоговорители во время ЧС всегда молчат.