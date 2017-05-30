СМИ: дежурные офицеры МЧС не отправили оповещение об урагане, понадеявшись друг на друга

1 июня 2017 г. Москва потратит 76 миллионов рублей на расширение системы экстренного оповещения

Власти планируют дополнить систему "комплексом линии уличной звукофикации" для доведения сигналов оповещения и экстренной информации. К концу ноября планируется закупить 200 комплектов за 75,989 миллиона рублей.