Голоса "молчунов" по реновации будут учитывать пропорционально голосам других жителей дома

19 мая 2017 г. На слушаниях в ОП программу реновации домов сравнили с революцией и "брекситом"

Переселение москвичей в рамках программы реновации будет производиться в границах административного района, но о шаговой доступности речи не идет. На общественных слушаниях в ОП законопроект и программа реновации подверглась критике.