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Голоса "молчунов" по реновации будут учитывать пропорционально голосам других жителей дома
1 июня 2017 г. | Время публикации 15:54 | Последние изменения 16:51
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
Global Look Press
Голоса тех москвичей, которые не примут участие в опросе по программе реновации, будут учитываться пропорционально голосам других жителей дома, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с журналистами 1 июня. По прежнему порядку, жильцы, воздержавшиеся от голосования, автоматически считались согласными со сносом своего дома. Подобный принцип неоднократно подвергался критике экспертов, которые называли его антиконституционным.

По словам Собянина, считать "молчунов" сторонниками реновации "в принципе правильно", однако с таким подходом возникают сложности при подсчете голосов в домах с низкой явкой. "Например, в голосовании приняли участие жители 30 процентов квартир: 15 процентов - "за", 15 процентов - "против". Если голоса "молчунов" свалить в одну корзину, получим уровень поддержки за 85 процентов. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается", - цитирует градоначальника "Интерфакс".

В связи с этим столичные власти решили еще раз посоветоваться с экспертами, членами Общественной палаты и депутатами и уточнили порядок, по которому будут учитываться голоса "молчунов". При пропорциональном учете этих голосов в гипотетическом доме с 30-процентной явкой, о котором говорил Собянин, голоса воздержавшихся распределятся поровну, и вместо 85-процентной поддержки реновация получит лишь 50 процентов голосов, чего не достаточно для включения здания в программу сноса.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что большинство "молчунов" согласны со сносом, но просто не хотят идти голосовать. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснял позицию градоначальника следующим образом: "Мы исходим из того, что, если человек против, то он обязательно найдет время и проголосует. Если человек не захотел высказать свое мнение одним из предложенных способов, то, конечно же, автоматически считается, что он "за". Его все устраивает, поэтому он и не предпринимает никаких действий".

Отметим, что эксперты с подобным подходом не соглашались. Так, политолог Екатерина Шульман в ходе слушаний в Общественной палате подчеркивала, что принцип, по которому "молчуны" автоматически считаются проголосовавшими за программу, является "правовым нонсенсом". Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, в свою очередь, раскритиковала голосование по реновации на сайте "Активный гражданин", которое "не может считаться легитимным". По ее словам, единственный способ, который помог бы честно выявить мнение граждан, - это проведение общего собрания.
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