]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
июня
pda
Поиск
Архив

Жильцы 70 домов из "сносного списка" решительно высказались против реновации
1 июня 2017 г. | Время публикации 17:47
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
По состоянию на 1 июня жители 70 московских пятиэтажек выступили против участия в программе обновления столичного жилфонда, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей общественного штаба по контролю за реновацией. 67 из этих домов оказались вне программы благодаря активному участию жильцов в голосовании, а в трех других случаях горожане защитили свои дома посредством проведения общего собрания собственников.

По словам сотрудника штаба Александра Козлова, к настоящему моменту по вопросу реновации проголосовала практически половина квартир, которые есть в списке программы реновации. Он отметил, что есть дома, где высказались уже две трети жителей, есть дома, где проголосовало не менее 50 процентов горожан, а есть 11 "домов-молчунов", в которых собственники пока полностью игнорируют голосование.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Анна Пашкевич, в свою очередь, призвала всех проголосовавших проверить через сайт "Активный гражданин", правильно ли учтен их голос. "Человеческий фактор никто не отменял. Когда встает вопрос проверки корректности учета голоса, каждый человек может зайти на сайт и проверить, корректно ли учтен его голос", - подчеркнула представитель мэрии.

Напомним, голосование продлится до 15 июня. Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования. На подведение итогов может уйти около двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, который будет утвержден после принятия федерального закона о реновации. Затем уже будет сформирована сама программа.

Учет мнения голосов в в "Активном гражданине" и "Моих документах" регулируется городским постановлением от 2 мая, которое юристы называют "ничтожным" в отсутствие федерального закона о реновации. Жилищный кодекс не позволяет решать вопросы права собственности голосованием. Чиновники между тем с самого первого дня голосования утверждают, что программу реновации поддерживает более 90 процентов от числа проголосовавших.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Нет худа без добра": Хуснуллин объяснил спешку с реновацией и призвал "уговаривать" мэра не передумать
22 мая 2017 г.
"Нет худа без добра": Хуснуллин объяснил спешку с реновацией и призвал "уговаривать" мэра не передумать
Если бы спорный законопроект сначала начали обсуждать и дорабатывать, на это ушло бы "пару лет", заявил заммэра. Он назвал "ерундой" мнение о том, что программу лоббируют девелоперы, и обосновал невозможность коррупции.
24 мая 2017 г.
24 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 1 июня 2017 г. // Последняя новость 18:07
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>