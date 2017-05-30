Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в столице Рубрики: Погода

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Спасатели предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Ранее синоптики предупреждали об угрозе урагана в Москве в ночь на 1 июня, однако скорость ветра в регионе не превысила одного метра в секунду.



Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение , согласно которому до 11 часов 2 июня в Москве и Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.Спасатели предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Ранее синоптики предупреждали об угрозе урагана в Москве в ночь на 1 июня, однако скорость ветра в регионе не превысила одного метра в секунду.



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