В преддверии реновации чиновники переписали санитарные нормы, мешавшие строить многоэтажки рядом с детсадами и школами

31 мая 2017 г. Заммэра не исключил переселение жильцов пятиэтажек в дома выше 20 этажей

По словам Хуснуллина, застройка по программе реновации в некоторых районах будет весьма плотной, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас. Кроме того, возле новых домов будет больше парковочных мест.