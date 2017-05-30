]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
июня
pda
Поиск
Архив

Три столичных аэропорта проверяют из-за анонимного звонка о бомбе
1 июня 2017 г. | Время публикации 12:48
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку аэропортов "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. "Проводятся все необходимые в этом случае мероприятия", — отметил представитель пресс-службы.

Информацию о проверке подтвердил начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис. Он добавил, что людей из аэропорта эвакуировать не стали, рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Домодедово" также сообщили, что все рейсы выполняются по расписанию. В аэропорту проводится "ряд мероприятий по транспортной безопасности", однако транспортная гавань продолжает работать в штатном режиме. В пресс-службе аэропорта "Внуково" ситуацию не комментируют.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 1 июня 2017 г. // Последняя новость 14:08
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>