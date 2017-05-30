Три столичных аэропорта проверяют из-за анонимного звонка о бомбе Рубрики: Происшествия

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Информацию о проверке подтвердил начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис. Он добавил, что людей из аэропорта эвакуировать не стали, рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Домодедово" также сообщили, что все рейсы выполняются по расписанию. В аэропорту проводится "ряд мероприятий по транспортной безопасности", однако транспортная гавань продолжает работать в штатном режиме. В пресс-службе аэропорта "Внуково" ситуацию не комментируют.



Сотрудники правоохранительных органов начали проверку аэропортов "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. "Проводятся все необходимые в этом случае мероприятия", — отметил представитель пресс-службы.Информацию о проверке подтвердил начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис. Он добавил, что людей из аэропорта эвакуировать не стали, рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Домодедово" также сообщили, что все рейсы выполняются по расписанию. В аэропорту проводится "ряд мероприятий по транспортной безопасности", однако транспортная гавань продолжает работать в штатном режиме. В пресс-службе аэропорта "Внуково" ситуацию не комментируют.



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