Потепление придет в столицу в начале новой недели Рубрики: Погода

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В субботу, 3 июня, временами пройдет дождь, ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью похолодает до 3-5 градусов тепла в мегаполисе и до ноля - плюс пяти градусов по области, днем 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов тепла в Подмосковье. В воскресенье, 4 июня, интенсивность осадков уменьшится – небольшой дождь пройдет местами, в отдельных районах будет наблюдаться порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. Ночью в столице 4-6 градусов тепла и 2-7 градусов по области, днем температура составит 13-15 градусов тепла в Москве и 12-17 - в Подмосковье.



С началом новой недели температура начнет повышаться , и ко вторнику окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. В понедельник, 5 июня, пройдет кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 5-10, днем 18-23 градуса. Во вторник, 6 июня, местами ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов.



По словам синоптиков, столь холодная погода в начале лета случается в среднем раз в 5-6 лет. Самый продолжительный период холодной погоды был в 2003 году и длился со 2 по 4 июня. Кроме того, сегодня в столице отмечается экстремально низкое давление: как сообщает сайт Под влиянием глубокого циклона до конца недели в Москве сохранится пасмурная, ветреная и холодная погода. Как сообщает Гидрометцентр России , в пятницу, 2 июня, сохранится небольшой дождь, а порывы ветра уменьшатся до 12-17 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 6-8 в Москве и 3-8 градусов тепла в регионе, днем ожидается 10-12 градусов тепла в столице и 9-14 градусов тепла в Подмосковье. По словам синоптиков, такая температура воздуха больше соответствует концу апреля.В субботу, 3 июня, временами пройдет дождь, ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью похолодает до 3-5 градусов тепла в мегаполисе и до ноля - плюс пяти градусов по области, днем 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов тепла в Подмосковье. В воскресенье, 4 июня, интенсивность осадков уменьшится – небольшой дождь пройдет местами, в отдельных районах будет наблюдаться порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. Ночью в столице 4-6 градусов тепла и 2-7 градусов по области, днем температура составит 13-15 градусов тепла в Москве и 12-17 - в Подмосковье.С началом новой недели температура начнет повышаться , и ко вторнику окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. В понедельник, 5 июня, пройдет кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 5-10, днем 18-23 градуса. Во вторник, 6 июня, местами ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов.По словам синоптиков, столь холодная погода в начале лета случается в среднем раз в 5-6 лет. Самый продолжительный период холодной погоды был в 2003 году и длился со 2 по 4 июня. Кроме того, сегодня в столице отмечается экстремально низкое давление: как сообщает сайт "Метеоновости" , 1 июня атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 733.2 миллиметров, за последние 60 лет это самое низкое давление для 1 июня. Из-за столь низкого атмосферного давления метеочувствительные и пожилые люди могут испытывать недомогание.



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